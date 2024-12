Suite à un premier rapport de Bloomberg au sujet de rumeurs de rachat d'Ubisoft par Tencent, Reuters rajoute de l'huile sur le feu avec de nouveaux éléments à ajouter au dossier. Pour rappel, le géant français avait pris la parole sur la question, en indiquant « étudier ses options stratégiques ». Celles-ci visaient principalement à une privatisation du groupe grâce à l'injection de fonds par le géant chinois, tout en laissant le contrôle de la société aux frères Guillemot.

Les actionnaires d'Ubisoft seraient entrés à la table des négociations

En septembre dernier, Ubisoft montrait d'alarmants signes de mauvaise santé financière. Son action en Bourse était en chute libre, notamment en raison de l'échec commercial de Star Wars Outlaws. À tel point que AJ Investments, un groupe d'investisseurs du géant français, s'est fendu d'une lettre ouverte demandant à la société de devenir privée, ainsi que la démission des frères Guillemot à la tête du groupe.

Le mois suivant, Bloomberg rapportait qu'une telle chose pourrait avoir lieu grâce à Tencent, mais toujours avec les frères Guillemot aux commandes. Les deux entités seraient actuellement en négociation pour déterminer la structure de cet accord. Le géant chinois, second plus gros actionnaire d'Ubisoft après justement la famille Guillemot, aurait demandé à avoir plus de pouvoir décisionnaire et une meilleure mainmise sur l'avenir du groupe, au détriment d'autres potentiels acheteurs, notamment s'agissant de la distribution des fonds, pour s'assurer un retour sur investissement plus profitable. Ce qui ne serait visiblement pas du goût des dirigeants actuels du géant français.

Reuters nous rapporte aujourd'hui que les actionnaires de Ubisoft Entertainment SA se seraient joints à la table des négociations, afin de participer à la discussion. Pour l'heure, l'idée serait toujours de passer dans une gestion privée pour échapper aux influences de la Bourse. Mais donner un rôle plus prédominant à Tencent reste une pilule difficile à avaler. Quoi qu'il en soit, les actions d'Ubisoft sont actuellement suspendues. Ce alors qu'elles ont connu une hausse de 18% juste après la publication du rapport de Reuters. L'affaire est donc encore loin d'être conclue et à suivre de très près.

Source : Reuters