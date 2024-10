Ubisoft, géant du jeu vidéo, pourrait bientôt connaître un grand bouleversement. Selon des sources proches du dossier, Tencent Holdings et la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft, envisagent plusieurs options pour redresser l'entreprise après une chute importante de sa valeur en bourse cette année. Ca risque de déménager...

Une chute boursière inquiétante pour Ubisoft

En 2024, Ubisoft a perdu plus de la moitié de sa valeur sur les marchés financiers. Cette baisse a provoqué l’inquiétude des investisseurs et certains actionnaires, comme AJ Investments, poussent pour une action rapide. Ils demandent soit de retirer l’entreprise de la bourse, soit de la vendre à un investisseur stratégique afin de relancer sa croissance.

Tencent, l’un des plus grands acteurs du secteur technologique en Chine, et la famille Guillemot explorent différentes solutions pour stabiliser Ubisoft. Parmi ces options, la possibilité de privatiser Ubisoft, c’est-à-dire de la retirer du marché boursier, semble être sérieusement envisagée. Cela permettrait à l’entreprise de se restructurer en évitant les pressions des fluctuations boursières.

Une solution radicale

Cependant, ce n’est pas la seule piste étudiée. Les deux parties discutent également d’autres alternatives pour redonner de la valeur à Ubisoft et lui permettre de mieux affronter les défis à venir. Les actionnaires minoritaires, dont AJ Investments, sont de plus en plus impatients. Ils veulent une solution radicale pour redresser la situation. Privatisation ou vente, ils poussent pour un changement rapide. Mais pour l’instant, rien n’est encore décidé, et les discussions en sont à leurs débuts.

Tencent, déjà actionnaire d’Ubisoft, pourrait jouer un rôle clé dans cette nouvelle stratégie. L’entreprise chinoise a déjà investi dans de nombreux studios de jeux à travers le monde et une alliance avec la famille Guillemot pourrait aider Ubisoft à retrouver son élan.

Ces discussions se déroulent dans un contexte où l’industrie du jeu vidéo évolue rapidement. Les rachats et fusions sont de plus en plus fréquents, et Ubisoft doit s’adapter à ces nouvelles dynamiques. Avec l'essor du cloud gaming, des jeux mobiles et des services d’abonnement, l’éditeur français doit trouver une solution pour rester compétitif sur un marché en constante évolution.

Source : Bloomberg