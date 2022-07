À la suite du report d'Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft a révélé l'annulation de 4 jeux. Parmi eux, un retour attendu de Splinter Cell ou encore des titres non annoncés jusqu'à maintenant.

Ces dernières heures sont un peu compliquées pour Ubisoft. D'abord, il y a eu l'énorme retard d'Avatar Frontiers of Pandora. Et dans la foulée, l'éditeur déclare mettre fin à la conception de plusieurs softs, dont deux basés sur des licences fortes.

Ubisoft débranche Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline

Vous allez pouvoir des économies tout en pleurant si jamais vous étiez bien motivés par ces projets. Ubisoft a décidé d'annuler totalement Splinter Cell et Ghost Recon Frontline. Pour le premier, ce n'est malheureusement pas une nouvelle assourdissante car plus de deux ans après son annonce, nous n'avons jamais eu d'informations concrètes ou de gameplay pour statuer de l'avancée du jeu.

Pour Ghost Recon Frontline, c'est une autre histoire. Les joueurs lui ont offert un accueil totalement glacial, et en interne, les tests ont été tout aussi négatifs ce qui n'a pas dû motiver les troupes à poursuivre. Dans un cas comme dans l'autre, Ubisoft invoque une « évolution dans l'environnement financier » (via VGC). La société parle t-elle de sa santé ou des genres auxquels appartiennent Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline ? Difficile à dire mais dans les mois à venir, Ubi pourrait être sauvé par des fonds d'investissement.

Le remake de Splinter Cell 1 ne semble pas impacter mais quid d'un nouveau Ghost Recon qui serait en développement ? Sans être sûr de rien, c'est peut-être l'un des deux autres jeux annulés.

Normalement, pas de changement programme pour la plateforme Assassin’s Creed Infinity, et donc, l'épisode à Badgad et celui au Japon doivent être encore en chantier.