Ubisoft précise les sorties d'Avatar Frontiers of Pandora, Mario + Lapin Crétins Sparks of Hope et Skull & Bones. Des reports à venir ou l'éditeur est-il dans les clous de son calendrier ?

En attendant de voir si Ubisoft sera ou non racheter, l'éditeur parle de son avenir en solo. Et plus important, de ses jeux prévus à court terme. C'est ainsi que nous avons eu le droit à des nouvelles d'Avatar Frontiers of Pandora, Mario + The Lapins Crétins 2 et Skull & Bones lors du dernier bilan financier de la société. Bonnes ou mauvaises nouvelles ?

Ubisoft partage son calendrier de sorties

Que celles et ceux qui attendent ces trois jeux se rassurent, aucune mauvaise nouvelle. En effet, au cours de la publication de ses résultats financiers pour l'année 2021-2023, Ubisoft confirme des sorties d'ici mars 2023 pour Avatar Frontiers of Pandora, Skull & Bones et l'exclusivité Switch Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope.

Pour l'exercice fiscal 2022-2023, nous cherchons à renouer avec une croissance significative des ventes. Et ce notamment grâce à une gamme de jeux premium comme Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Skulls & Bones, ainsi que d'autres titres prometteurs. Cette croissance bénéficiera également de nos sorties de jeux free-to-play, surtout ceux basés sur nos plus grosses franchises.

Sur le papier, Avatar: Frontiers of Pandora a donc des chances d'arriver cette année. Aux alentours de la sortie en salles d'Avatar 2: The Way of Water de James Cameron ? Ce serait un bon moteur pour les ventes si le jeu tient ses promesses et Ubisoft en a bien conscience.

Plein de jeux free-to-play

Dans la vague de jeux gratuits dont fait allusion Ubisoft, il y a pas mal de Tom Clancy's. Entre The Division Heartland, Ghost Recon Frontline et XDefiant, la licence sera mise à l'honneur. Il y aura également le Rocket League-like Roller Champions ou encore le TPS Pathfinder. L'éditeur veut véritablement investir sur ce marché.