Ubisoft travaillerait sur un Prince of Persia en 2.5D, Immortals Fenix Rising 2 et The Crew 3. Les annonces pourraient avoir lieu lors d'un gros show réunissant pas moins de 20 jeux.

Depuis quelques temps, Ubisoft serait en train de préparer un événement majeur pour dévoiler de nouveaux jeux et apporter des détails (dates de sortie, trailers...) sur ceux déjà attendus. Et dans le lot des annonces, il y aurait The Crew 3, Immortals Fenix Rising 2 ainsi qu'un Prince of Persia en 2.5D.

Un tas de projets dans les cartons

Selon l'insider Tom Henderson, via XFire, Ubisoft pourrait communiquer de façon importante dans les prochaines semaines sur 20 jeux en cours de développement. Plus que le nombre, c'est surtout certains projets qui interpellent car nous n'en avions pas connaissance jusqu'aujourd'hui.

Skull & Bones (sortie entre avril 2022 et mars 2023)

Avatar: Frontiers of Pandora (sortie entre avril 2022 et mars 2023)

The Division Heartland (sortie entre avril 2022 et mars 2023, potentiellement pour mi-2022)

Une suite à Immortals Fenyx Rising

Assassin’s Creed Rift

Assassin’s Creed Infinity (sortie 2024 - 2025)

Ghost Recon Frontline

XDefiant

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Prince of Persia (nouveau jeu)

The Crew 3 (nom de code Project Orlando)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (sortie 2022)

Roller Champions (sortie 2022)

Beyond Good and Evil 2 (sortie when it's done)

Splinter Cell Remake (sortie 2024-2025)

The Division Mobile

De nouveaux titres pour mobiles

Tom Henderson a étayé ses propos sur certains d'entre eux, dont cette fameuse suite à Immortals Fenix Rising. Apparemment satisfait des ventes du premier épisode, Ubisoft Québec aurait été missionné pour un nouveau volet qui serait encore au stade de pré-production. Traduction : ne comptez pas dessus dans un futur proche.

C'est l'inverse d'Assassin's Creed Rift qui arriverait dans la première moitié de 2023. D'après la rumeur de Jason Schreier, ce soft serait centré sur le personnage de Basim et était à l'origine une extension d'Assassin's Creed Valhalla, finalement transformé en jeu autonome.

En parallèle du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps qui ne cesse d'être repoussé, Ubisoft Montpellier serait en charge d'un nouveau jeu PoP inspiré par Ori and the Blind Forest / Ori and the Will of the Wisps.

Enfin, Ubisoft Ivory Tower serait sur The Crew 3, un opus qui reverrait son système de conduite, entre autres. Et si jamais vous vous demandez, peu de chance qu'on voit Splinter Cell Remake. Ou alors un simple teaser CGI, histoire de.

Un Ubisoft Forward aux environs de l'E3 2022 ?

Tom Henderson nuance sur la manière dont Ubisoft pourrait divulguer tout ça. Pour lui, tout ne serait pas nécessairement au sein d'un même événement. Néanmoins, l'éditeur français aurait bien en tête une conférence avant la période de l'E3 pour éviter cette période chargée. En revanche, il est possible que le planning soit chamboulé en raison de la guerre en Ukraine, car Ubi possède des studios partout dans le monde, y compris sur ce territoire.