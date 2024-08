Ubisoft aurait des problème avec son dernier gros jeu gratuit et serait visiblement prêt à prendre une décision des plus radicales. Les nouvelles ne sont visiblement pas très bonnes...

Décidément, Ubisoft n’a pas vraiment de chance avec ses jeux. Depuis un bon moment maintenant, l’entreprise est pas mal secouée. Problèmes en interne, jeux annulés, reportés ou mis en coma artificiel (coucou Beyond Good & Evil 2, toi que l’on n’a pas vu depuis si longtemps). Même certaines sorties récentes de l’éditeur ne se sont pas faites sans heurts. Si Star Wars Outlaws est une excellente surprise, Skull and Bones, une arlésienne de longue date, n’a pas vraiment brillé. Alors quand les premiers essais de XDefiant ont rendu fous les joueurs, c’était banco… jusqu’à maintenant.

Le dernier jeu gratuit d'Ubisoft est dans la sauce

Nouvelle ombre au tableau, le jeu gratuit d’Ubisoft est en train de perdre ses joueurs à vitesse grand V. Pourtant bien reçu à sa sortie, celui que l’on présentait comme un véritable Call of Duty Killer est en train de perdre de la vitesse, beaucoup de vitesse, comme le rapporte Tom Henderson, qui est parti recueillir quelques infos auprès de sources proches d’Ubisoft. D’après les informations de Henderson, le jeu peinerait à avoir 20 000 joueurs actifs sur ses serveurs, ce qui est bien en deçà des objectifs. Du coup, Ubisoft serait visiblement prêt à lacher l'affaire. Ses sources lui auraient confié que si Ubi San Francisco n'arrivait pas à rameuter plus de joueurs avec sa saison 3, à venir prochainement, le soutien serait alors coupé. En d’autres mots, XDefiant pourrait bien être sur la sellette.

XDefiant bientôt mort et enterré ?

Comme le rappelle l’informateur, il y a peu, Ubisoft avait déjà licencié plusieurs dizaines de personnes liées aux studios. Toujours d’après les sources de Henderson, le stress commencerait à se faire vraiment sentir dans les couloirs, certains pensent que d’autres têtes pourraient tomber sous peu. On n’y est pas encore, mais le fait est que pour XDefiant, ça ne sent pas très bon. S’il devait liquider la licence d’Activision, c’est pourtant bien Call of Duty Black Ops 6 qui risque de faire mal au FPS gratuit d’Ubisoft. Le géant et roi incontesté du FPS arrive dans quelques semaines alors que la saison 2 du shooter d’Ubi sera en plein boom, ça tombe plutôt mal. Reste maintenant à voir dans quelle mesure la sortie du mastodonte, désormais dans l’écurie Xbox, impactera le suivi de XDefiant, et si Ubisoft prendra la décision radicale d’arrêter les frais avec le jeu.

Pour rappel, XDefiant est un jeu totalement gratuit disponible sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One.