Ce n'est clairement pas une joie d'en parler mais Ubisoft est dans une mauvaise passe. Que se passe t-il réellement au sein de la société ? Pourquoi accumule t-elle retards et annulations pour divers jeux ? La semaine dernière, Ubisoft a annoncé lors d'une réunion d'urgence avec ses investisseurs que la société réduirait ses coûts d'environ 215 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Dans le cadre de ces réductions, il a été révélé que trois jeux non annoncés ont été annulés. Un sacré coup dur il faut bien l'admettre, surtout pour les employés.

De gros soucis en interne pour Ubisoft ?

C'est là que le fameux insider toujours bien informé Tom Henderson rentre en jeu en apportant quelques précisions à toute cette situation assez chaotique. L'homme est notamment entré en contact avec 5 employés pour en savoir plus. Ainsi donc, dans un e-mail à l'échelle de l'entreprise envoyé aux employés le 11 janvier (rapporté pour la première fois par Kotaku), le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a appelé les employés "garder toute leur énergie et leur engagement pour s'assurer que nous reprenons le chemin du succès". Dans ce même e-mail, il était indiqué que la société prévoyait de publier Skull and Bones, AC Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora et d'autres projets encore à annoncer.

Un employé, qui a déclaré qu'il n'avait pas été affecté par ces changements, a révélé que la direction avait apparemment expliqué que les retards ont été causés par le travail hybride et en distanciel qui ont été adoptés au début de la pandémie de COVID-19. Bien que l'employé ait déclaré qu'il était "précoce" pour Ubisoft de remédier à ce problème, les changements actuellement en cours de discussion élimineraient le travail à distanciel à partir de l'année prochaine.

L'autre raison invoquée par l'employé était que la plupart des jeux n'étaient "pas ce que les joueurs voulaient", ce qui se reflétait dans les commentaires lors de l'assurance qualité et des tests de jeu. Le Battle Royale a été un genre extrêmement populaire ces deux dernières années et Ubisoft a apparemment essayé de capitaliser sur son succès, en vain. Il y aurait même eu pas moins de 12 projets de BR au sein de l'entreprise...

Une grève en prévision

Dans ce contexte déjà très compliqué, et toujours d'après Tom Henderson, les employés d'Ubisoft prévoient une grève à partir du 27 janvier. En effet les salariés demandent :

Une augmentation de 10% de tous les salaires,

Les salariés ont réclamé la mise en place d'une semaine de travail de quatre jours.

Il y a également eu une demande de transparence sur l'évolution et l'avenir de la main-d'œuvre à l'échelle mondiale.

Bref, Ubisoft est dans une mauvaise passe, et on éspère que tout rentrera dans l'ordre au plus vite pour tout le monde.