Ubisoft a complètement transformé son service d'abonnement. Et au beau milieu de l'annonce, certains propos polémiques ne passent pas et divisent les joueurs. Pourquoi ?

Hier on a pu apprendre un petit chamboulement dans le service d'offre d'abonnement d'Ubisoft. Pour résumer,

Ubisoft a revisité son offre d'abonnement en introduisant Ubisoft+ Premium, une version enrichie et plus complète qui remplace les anciennes formules Ubisoft+ Multi Access et PC Access. Ce service premium, disponible sur Xbox, PC et Amazon Luna, donne aux abonnés un accès direct aux nouveautés d'Ubisoft, y compris des sorties anticipées de certains jeux très attendus. Pour un abonnement mensuel de 17,99 dollars, les joueurs bénéficient d'une vaste gamme de jeux classiques, d'éditions spéciales, de contenus additionnels et de récompenses mensuelles. Au milieu de tout cela, il fallait promouvoir le système d'abonnement, et c'est là que ça coince...

Ubisoft fait polémique, pourquoi ?

C'est en fait une petite phrase pour promouvoir le nouveau service de streaming que l'éditeur Ubisoft a créé la polémique, suscitant une certaine incompréhension de la part de nombreux joueurs. La citation provient de Philippe Tremblay, directeur des abonnements chez Ubisoft. Voyez plutôt :

Les joueurs ont l'habitude de posséder leurs jeux. C'est ce changement qui doit s'opérer chez les consommateurs.

À la suite de cela, la phrase a été passée à la loupe et a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Avec l'effet boule de neige que l'on connaît. Un tweet sur le sujet a même recueilli plus de 48 000 likes et a été vu pas moins de 4,87 millions de fois. De nombreux joueurs ont commencé à exprimer leur colère et à menacer de ne plus acheter de jeux, certains allant même jusqu'à promouvoir le piratage des prochains titres d'Ubisoft. Le tweet qui a suscité le plus de réactions est sans conteste celui-ci :

Pour ce twittos, les mots sont lâchés, il s'agit « d'une propagande anti-consommateur et d’un moyen de traire les joueurs génération après génération ». En lisant les commentaires, il est difficile de ne pas remarquer que beaucoup de gens semblent être d'accord. Entre-temps, même des personnalités bien connues comme Joueur du Grenier ont commenté la citation :

Un propos qui prête à confusion ou une véritable volonté d'Ubisoft ?

Pourtant, en y regardant de plus près et en replaçant la citation dans le contexte global, les choses sont un peu différentes. Voici la déclaration dans intégralité :

L'une des choses que nous avons constatées, c'est que les joueurs sont habitués à posséder leurs jeux, un peu comme des DVD. C'est ce changement de mentalité chez le consommateur qui doit se produire. Ils se sont habitués à ne pas posséder leur collection de CD ou DVD. C'est une transformation qui a été un peu plus lente à se réaliser [dans les jeux]. Au fur et à mesure que les joueurs se familiarisent avec cet aspect... vous ne perdez pas votre progression. Si vous reprenez votre jeu plus tard, votre fichier de progression est toujours là. Il n'a pas été supprimé. Vous ne perdez pas ce que vous avez construit dans le jeu, ni votre engagement envers le jeu. Il s'agit donc de se sentir à l'aise avec le fait de ne pas posséder son jeu.

En analysant le texte dans son ensemble, on comprend donc que sortir la phrase de son contexte est un peu biaisé. Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est que le propos de Philippe Tremblay prête très largement à confusion. L'homme parle clairement de la possession des jeux en faisant le rapprochement avec la forme physique sur CD/DVD. Mais le raccourci peut être très rapidement fait. Alors, s'agit-il d'une erreur de communication ou d'une véritable volonté néfaste pour le consommateur ? Nous vous laisserons juger des propos d'Ubisoft. Ce qui est certain, c'est que la polémique ne semble pas redescendre.