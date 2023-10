Ces prochaines années, Ubisoft misera à fond sur Assassin's Creed, Far Cry ou encore The Division, la saga multijoueur qui est promis à un bel avenir vu les moyens accordés. Mais en parallèle, d'autres licences sont plus négligées depuis plusieurs années. On pense notamment à un certain Beyond Good & Evil 2 qui tarde à sortir. Pourtant, certains développeurs seraient plus que prêts à ressusciter des franchises de l'éditeur. Surtout une, en fait.

Un créateur de talent veut faire revivre cette licence culte Ubisoft

Dès l'année prochaine, Ubisoft va inviter les joueuses et les joueurs à retourner dans un monde inspiré de la mythologie perse avec Prince of Persia The Lost Crown. Un épisode où l'on devra encore manipuler le temps ainsi que l'espace, et qui s'annonce prometteur. 14 ans après Prince of Persia : Les Sables oubliés, la franchise culte revient, tandis qu'une autre est toujours dans un sommeil profond : Rayman.

Une absence curieuse étant donné la réussite des deux derniers jeux d'Ubisoft. Rayman Legends, et son prédécesseur Origins, étaient de véritables pépites de plateforme 2D avec des visuels absolument déments. Et malgré toutes les éloges de la presse et des joueurs, on attend toujours un digne successeur. Est-ce que ça arrivera un jour ? Beaucoup l'espèrent et il y a un développeur qui ne refuserait pas un tel projet.

Davide Soliani, directeur créatif de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope & Kingdom Battle, a déclaré qu'il serait fou de ne pas travailler sur la licence culte d'Ubisoft si l'éditeur lui faisait une telle proposition.

Si on me le proposait, je serais fou de ne pas accepter. Rayman est le type de jeu qui n'a aucun élément réaliste. Et de ce fait, tout ce que vous créez vient de votre imagination et de celle de l'équipe. Par conséquent, absolument tout, qu'il s'agisse d'une chaise, d'une table, d'un ennemi ou d'un environnement, est une forme d'art. C'est de la création à partir de zéro. Donc pour moi, en tant que développeur, c'est le summum des possibilités. Vous pouvez exprimer votre folie et créer vos propres choses, comme nous l'avons fait dans Sparks of Hope. Je pense que je serais fou de ne pas saisir cette opportunité si elle m'était offerte. Via Nintendo Everything.

La beauté de Rayman Legends en une image. Crédits : Ubisoft.

Rayman a déjà fait son retour... mais pas là où on le souhaite

Davide Soliani a plus qu'envie de prendre la saga d'Ubisoft en main, et vu son talent et celui de ses équipes, on est très curieux de voir ce que ça pourrait donner. En particulier d'un point de vue gameplay, car les Mario + The Lapins Crétins sont plus orientés stratégie que plateforme. Si vous êtes vraiment très pressés de revoir la franchise et que vous ne voulez pas refaire Origins et Legends, il y a une solution alternative pour les possesseurs d'appareils Apple.

En 2019, Ubisoft a sorti Rayman Mini sur Apple Arcade. « Un jeu de plateforme runner pour toute la famille qui vous propose une expérience amusante et palpitante qui vous laisse choisir votre vitesse de progression ». Un format auquel le personnage sans bras ni jambe est très habitué puisqu'il y a déjà eu trois runners. Rayman Jungle Run en 2012, Fiesta Run en 2013 et Adventures en 2015. Rayman Mini n'est sûrement pas le projet rêvé des fans, mais faute de mieux...