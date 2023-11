Il est de notoriété publique qu'Ubisoft a rencontré des difficultés récemment. Malheureusement, cette situation se confirme de manière regrettable pour certains employés. Voici les détails.

Ubisoft encore dans la tempête

Le studio à l'origine de franchises renommées comme Assassin’s Creed a récemment procédé à des licenciements dans le but de recentrer ses opérations. D'après les informations transmises au très sérieux média Kotaku, 98 postes seront éliminés au sein des bureaux canadiens. Touchant essentiellement les services administratifs, l'équipe informatique, ainsi que le studio d'effets spéciaux Hybride, connu pour son travail sur la série The Mandalorian de Star Wars pour Disney Plus.

Ces suppressions de postes font partie d'une initiative plus vaste visant à restructurer les services de soutien à la production. Cela se déroule à l'échelle du Canada, afin d'optimiser l'utilisation des ressources pour une plus grande pérennité. La restructuration concernera au total 124 postes au sein de l'entreprise.

Ubisoft Montréal représente le plus important groupe de développement interne de l'éditeur. Il figure parmi les studios de jeux vidéo les plus imposants du globe, avec près de 4 000 salariés en 2021. Ce studio, qui est derrière des succès tels que Rainbow Six Siege, est un élément central du réseau mondial d'Ubisoft. Des réductions d'effectifs d'une telle envergure y sont exceptionnelles.

Une coupe budgétaire après les retards

Ces mesures interviennent dans un contexte où Ubisoft a été confronté à de multiples réductions de personnel. Mais aussi à l'annulation de plusieurs projets cette année, ainsi qu'à des retards dans le développement de jeux à gros budget tels que Beyond Good and Evil 2 et Skull and Bones. Ces coupes budgétaires s'inscrivent dans le cadre d'un plan visant à réduire les dépenses de 215 millions de dollars sur deux ans.

Ubisoft s'est engagé à accompagner les salariés touchés par ces changements, en proposant des indemnités de départ, des avantages prolongés et un soutien professionnel. Néanmoins, l'incertitude persiste chez les employés face au risque de nouvelles coupes budgétaires.

La restructuration annoncée ne devrait pas impacter les équipes de production. Ubisoft promet un soutien complet aux employés canadiens affectés par cette transition. C'est un moment charnière pour Ubisoft Montréal, qui avait jusqu'à présent été épargné par des coupes aussi significatives.

C'est toujours triste d'apprendre ce genre de nouvelle. Et on éspère sincérement que les employés pourront trouver une solution de secour pour se sortir de cette situation.