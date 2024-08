Ubisoft continue de bichonner les joueurs qui ne savent pas comment s’occuper le weekend. L’un de ses plus gros jeux multi est encore gratuit, mais plus pour tout le monde.

Ubisoft aime faire plaisir à ses joueurs. L’éditeur leur propose régulièrement des jeux gratuits pendant plusieurs jours, avec à la clé des remises spéciales qu’il est généralement difficile de refuser. Des essais qui ne laissent personne sur le carreau, puisqu’ils sont systématiquement disponibles sur l’ensemble des plateformes. Ce weekend en revanche, vous pouvez encore tester l’un de ses plus gros jeux multijoueurs mais uniquement sur PC. Attention il ne vous reste plus beaucoup de temps.

Un jeu Ubisoft gratuit en ce moment, mais que sur PC

C’est une routine maintenant. À l’arrivée de chaque nouvelle saison dans ses productions, Ubisoft aime laisser tous les joueurs découvrir les nouveautés le temps d’essais gratuits. C’est au tour de For Honor d’y passer à l'occasion de l'arrivée de l’A8S2 : Le Sabre Muramasa, qui met à l'honneur les Samouraïs et le Maître Katashi, épéiste chevronné et génie tactique. C’est en revanche bien le jeu dans son entièreté, avec tous les modes et contenus disponibles dans la version standard qui sont jouables gratuitement pendant cette période. Cet essai sera l’occasion parfaite pour découvrir le chemin qu’a parcouru le jeu d’Ubisoft depuis son lancement qui remonte à 2016 mine de rien.

For Honor a su fédérer une communauté fidèle, toujours prête à prendre les armes pour se lancer dans des batailles épiques. Vikings, Samouraïs et Chevaliers sont autant de classes de combattants qui se mettront joyeusement sur la tronche le temps d’affrontements viscéraux et exigeants. Le gameplay, qui repose toujours sur un système de combos et de parades, a reçu de nombreux ajustements au fil des années, au point de venir l’un des plus gros multi de l’éditeur. Si vous aviez décroché, c’est l’occasion de renfiler votre armure, mais attention le temps presse. Le jeu d’Ubisoft n’est gratuit que jusqu’au 5 août à 14h, donc ne traînez pas trop.

For Honor a été gratuit pendant une semaine sur toutes les plateformes où il est sorti, mais l’offre est déjà terminée sur les consoles Xbox et PlayStation. Seuls les joueuses et joueurs PC peuvent encore profiter en passant via l’Ubisoft Connect. Pour en bénéficier, c’est simple comme bonjour. Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée au jeu et de lancer le téléchargement de l’essai gratuit. Si votre temps avec le jeu vous a séduit, Ubisoft a pensé à tout. L’édition standard est actuellement à 4,99€ au lieu de 29,99€ sur sa boutique, et ce jusqu'au 8 août. Le pack des héros passe quant à lui à 9,90€ jusqu’à cette même date.

Source : Ubisoft