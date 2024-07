Ubisoft fait encore un beau cadeau à tout le monde avec plus d'une semaine de jeu gratuit. Ne passez pas à côté de cette belle occasion de découvrir une production plutôt appréciée des joueurs et joueuses.

Parmi les éditeurs de premier plan en matière de jeux vidéo, Ubisoft est loin d'avoir à pâlir derrière les géants américains ou japonais. Le Français s'est même vu mettre à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à un porteur de flamme qui faisait directement référence à la franchise Assassin's Creed. Mais, celle-ci est loin d'être la seule notable au milieu de l'énorme catalogue de l'éditeur, qui le rappelle régulièrement en donnant accès temporairement à un jeu gratuit.

De fait, il n'hésite pas à donner l'opportunité aux joueurs et joueuses de s'essayer à ses différents titres sans dépenser un sou. Ce week-end, par exemple, ils ont pu jouer gratuitement à Avatar: Frontiers of Pandora, la dernière grosse production made in Ubisoft. Mais, cette semaine, c'est un autre jeu remarquable qui se retrouve sous le feu des projecteurs.

Ne manquez pas ce gros jeu gratuit d'Ubisoft

Ubisoft donne une nouvelle fois l'occasion de jouer exceptionnellement à l'un de ses titres gracieusement pendant une durée limitée. Ainsi, du 25 juillet au 5 août, 14 heures, tout le monde peut essayer un nouveau jeu gratuit. Cette fois, il s'agit de For Honor, une production signée Ubisoft Montréal (Splinter Cell, Assassin's Creed 2).

For Honor est un jeu d'action à la troisième personne qui nous plonge au cœur du Moyen-Âge pour des combats médiévaux impitoyables et réalistes. Mais que sa brutalité ne vous trompe pas : il faut une certaine stratégie pour l'emporter sur ses adversaires.

Pendant cette période de gratuité, les joueurs et joueuses au jeu de base dans son intégralité. De ce fait, vous avez accès à une trentaine de maps et aux différents modes de jeu proposés. Incarnez un membre de l'une des trois factions du jeu (Chevalier, Viking, SamouraÏ) et terrassez vos ennemis.

Comment profiter de For Honor gratuitement ?

Ubi rend l'accès à son nouveau jeu gratuit très simple. Qui plus est, tout le monde peut en bénéficier, que ce soit sur PS4, PS5, Xbox One, Series ou sur PC (via Ubisoft Connect). Il vous suffit ainsi de vous rendre sur le site de l'événement ou directement sur le store de votre machine, puis de télécharger le jeu.

Notez qu'en parallèle, For Honor profite de belles remises sur différents store. Si son système de combat innovant vous convainc, ne tardez pas pour en faire l'acquisition définitivement. De fait, les promotions ne courent que jusqu'au 1er août. Il faudra donc être rapide pour profiter du titre d'Ubisoft après sa période d'essai gratuit.