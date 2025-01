Ubisoft fait l’actualité en ce moment avec la sortie imminente d’Assassin’s Creed Shadows, son prochain gros titre. Un jeu qui va devoir mettre le paquet pour redorer le blason de l’éditeur aux yeux des joueurs, mais ça semble plutôt bien parti de ce que nous avons pu voir lors de notre première prise en main. Quoi qu’il en soit, Ubisoft continue de garder la tête haute et l'éditeur fait même plaisir à ses fans en ce moment en rendant l'un de ses meilleurs jeux gratuit pour une durée limitée.

Ubisoft propose un très gros jeu gratuit pour un temps limité

Jouer sans avoir à débourser un centime, ça plaît forcément. Ubisoft a lancé une opération séduction de taille en proposant une longue période de gratuité pour For Honor. Oui, le jeu multijoueur axé sur les combats médiévaux est toujours d’actualité plus de 8 ans après sa sortie. Des milliers de joueurs continuent de se crêper le chignon régulièrement et le jeu enchaîne les saisons et les mises à jour de contenu. Comme Rainbow Six Siege, For Honor est l’un des meilleurs jeux multijoueurs d’Ubisoft, l’un des plus actifs et l’un des jeux les plus suivis du catalogue de l’éditeur.

Régulièrement, Ubisoft permet à de nouveaux joueurs de découvrir ses jeux multi, et en ce moment, c’est For Honor. Le jeu est gratuit du 23 janvier au 3 février 2025 à 13h sur consoles et PC. Une période durant laquelle vous avez accès à tout ce qu'il propose et toute votre progression sera conservée en cas de passage en caisse après l'événement.

For Honor ©Ubisoft

For Honor est désormais l'un des plus vieux et des plus gros jeux d'Ubisoft

For Honor propose plus d’une trentaine de personnages jouables issus de diverses cultures allant des Vikings aux chevaliers médiévaux plus classiques en passant par les samouraïs et les voyageurs, des personnages variés provenant de tous les horizons.

On ne compte plus non plus le nombre de cartes et de modes de jeu. Des affrontements en duel en passant par les modes conquête par équipe, il y a largement de quoi faire. Ubisoft continue également de bichonner son poulain avec de nouvelles mises à jour saisonnières, des événements et du contenu cosmétique gratuit et payant. D’ailleurs, les cosmétiques sont l’unique chose que l’on retrouvera en boutique, à l’instar d’un grand nombre de jeux de l’éditeur. Plutôt sain et visiblement c’est une stratégie payante puisque For Honor est toujours debout à l’heure où une myriade de jeux sont annulés.

Dans tous les cas, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de For Honor gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel via le bouton ci-dessous pour plus d’informations et réclamer votre accès.

source : Ubisoft