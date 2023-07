Ubisoft propose l'un de ses plus gros jeux gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One ! Rien à débourser, c'est cadeau, mais ca ne dure que quelques jours, il faudra donc en profiter dès maintenant.

Ubisoft aime faire plaisir à ses joueurs. L'éditeur bichonne très souvent ses fans en leur proposant des jeux gratuits durant plusieurs jours et/ou des offres spéciales qu'il est difficile de refuser. Alors que tout le monde attend actuellement XDefiant, le free-to-play qui avait fait très forte impression lors de sa phase de bêta, et dans nos colonnes également, Ubi permet à ses joueurs de tester un autre de ses gros jeux multijoueurs gratuitement et sur absolument tous les supports.

Un gros jeux Ubisoft gratuit sur consoles et PC

On oublie les flingues et les explosifs. Ce n'est pas un FPS ultra nerveux, ni même un Rainbow Six Siege qui est proposé gratuitement ici, mais un tout autre jeu multijoueur. On parle bien entendu de For Honor, jeu d'action et de combat principalement multijoueur sorti en 2015, dans lequel on est amené à contrôler des guerriers provenant de différents univers. Viking, Samouraï, Chevalier… des classes de combattants qui se mettront joyeusement sur la tronche dans des affrontements viscéraux et particulièrement exigeants.

Puisque c'est bien là qu'Ubisoft a su se démarquer avec For Honor. Le gameplay du jeu repose en effet sur un système de combo et de parade plutôt ingénieux, forçant les joueurs à se battre avec sang-froid et réflexion. En résultent des mécaniques plutôt jouissives bien que pas spécialement faciles à prendre en main aux premiers abords. Plus d'une dizaine de héros sont jouables et ont tous leur propre capacité. Il sera aussi possible de les équiper d'armes et d'armures pour les perfectionner. Si le jeu a fait un démarrage en demi-teinte, il a su rebondir plutôt rapidement après avoir frôlé la mort de peu. Il est désormais l'un des plus gros jeux multi de l'éditeur.

For Honor en promo et jouable gratuitement partout !

For Honor est donc dès maintenant disponible gratuitement pendant près d'une semaine sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et sur PC via l'Epic Games Store ou encore sur la plateforme de Valve. Steam propose d'ailleurs d'autres jeux gratuits ce week-end.

Pour profiter de For Honor gratuitement, rien de plus simple puisqu'il suffit tout simplement de se rendre sur les pages du jeu de votre plateforme favorite et de le télécharger. Sachez par ailleurs que le jeu est en promotion pendant toute la durée de l'offre. Si jamais vous aimez l'expérience, vous pouvez alors passer à l'achat si vous le souhaitez et ainsi continuer de jouer en conservant votre avancée.

Les promotions de For Honor disponible jusqu'au 3 aout