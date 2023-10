Pas besoin d'aller farfouiller sur Steam ou l'Epic Games Store pour trouver des jeux gratuits, il arrive parfois que ce soient directement les éditeurs (ou développeurs) qui proposent leurs jeux gratuitement. De temps en temps, ils sont définitivement offerts et peuvent être conservés à vie, mais bien souvent ce sont des accès gratuits à temps limité. C'est le cas ici avec Ubisoft, qui propose aux joueurs l'un de ses meilleurs jeux gratuitement durant quelques jours. Pas de chichi, c'est le moment d'en profiter.

Un gros jeu Ubisoft gratuit pendant une semaine entière !

Avant Cities Skylines 2, aussi apprécié qu'actuellement critiqué, Ubisoft avait lui aussi donné dans le city builder et la gestion avec ANNO 1800. Bon, pas de mégalopole moderne, mais une époque où la société était en plein essor industriel et technologique. La série ANNO est réputée pour son gameplay à la fois accessible et profond, son système d'exploration de carte, de diplomatie et surtout, de construction qui nous permet d'évoluer sans cesse. Une franchise bien connue des fans de gestion et de city builder. ANNO 1800 est sorti sur PC en 2019 avant d'avoir le droit à une version console en 2023. Une édition plutôt réussi d'ailleurs, et ce n'était pas chose aisée. Si le jeu est d'ores et déjà très complet dans sa version d'origine, de nombreux DLC sont venus se greffer à l'expérience, faisant désormais de lui un véritable incontournable, enfin, plus qu'il ne l'était de base.

Et c'est donc bien cet ANNO 1800 qui est sera gratuit du 2 au 6 novembre 2023 sur PC via Ubisoft Connect, Steam et l'Epic Games Store. Durant cette période, l'intégralité du jeu de base vous sera accessible gratuitement. Vous pourrez y jouer comme si vous possédiez le jeu le complet, sans aucune limite, voire même le terminer si vous vous y prenez bien. Par ailleurs, toute progression sera sauvegardée et pourra être utilisée si jamais vous souhaitez passer à la caisse et prendre le jeu complet. Les DLC, quant à eux, ne seront accessibles qu'après achat, bien entendu. Vous pouvez les obtenir individuellement ou en optant pour l'un des pass saisonnier disponible dans la boutique du jeu. Au menu de ces ajouts, des cosmétiques, de nouvelles constructions et des défis en pagaille. Rien d'indispensable, mais de quoi customiser sa partie et allonger un poil la durée de vie pourtant déjà bien fournie d'ANNO 1800.