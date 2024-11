Ubisoft est loin d'avoir dit son dernier mot et compte bien continuer à travailler sur de gros projets. Preuve en est avec ces annonces d'emplois qui promettent quelque chose d'ambitieux.

Ubisoft Massive prépare du lourd et recrute activement pour un projet encore secret. Des offres d'emploi viennent d'être publiées pour des postes clés comme Directeur d'animation, Directeur technique du moteur et Directeur technique de l'animation. Ce mystérieux projet pourrait bien être une nouvelle franchise ou une IP inédite, promettant déjà une expérience unique. Le but ? Poursuivre le travail après Star Wars Outlaws malgré les chiffres décevants.

Un gros projet en route chez Ubisoft

Les descriptions de ces nouveaux postes laissent entrevoir un projet d'envergure. Ubisoft Massive est à la recherche d’un Directeur Technique de l’Animation, un rôle crucial pour optimiser les performances visuelles et techniques du jeu. Le studio précise que cette personne travaillera étroitement avec d’autres directeurs techniques pour ajuster les outils et définir les contraintes d’animation. L'objectif ? Optimiser la mémoire et les performances tout en garantissant une qualité maximale.

Voici un extrait de la fiche de poste de Directeur Technique de l'Animation :

En tant que Directeur Technique de l’Animation, vous identifierez, développerez et adapterez les outils d’animation pour la production. Vous collaborerez avec d’autres directeurs techniques pour définir les contraintes techniques, optimisant la mémoire, la performance et – plus important encore – la qualité du projet.

Cette description montre qu’Ubisoft Massive vise haut. En effet, la recherche de profils aussi spécialisés révèle des ambitions sérieuses en matière de qualité graphique et d'expérience utilisateur. Le projet pourrait bien exploiter les capacités de la PS5 et des dernières générations de consoles, un point fort pour le studio.

The Division 3 progresse

En parallèle, Ubisoft Massive poursuit le développement de The Division 3. Récemment, le studio a aussi posté une annonce pour un poste de Directeur de la Conception des Niveaux. Cela indique une attention particulière portée à la création de nouveaux environnements dans cette suite très attendue. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée.

Source : Ubisoft