Les prochaines années promettent d'être fastes chez Ubisoft avec le retour des plus grandes licences de l'éditeur. Assassin's Creed, Splinter Cell et d'autres reviennent et il n'y aura pas à patienter aussi longtemps qu'avec Beyond Good and Evil 2.

Les dernières semaines ont été mouvementées pour Ubisoft qui a été la cible de critiques. Plus que d'habitude. Après l'apparition de publicités intempestives au sein d'Assassin's Creed Mirage, un problème désormais réglé, des propos polémiques sur la façon de consommer le jeu vidéo ont suscité des débats. Des déclarations qui prêtent à confusion et qui ont mine de rien jeter un petit froid. Mais l'atmosphère devrait se réchauffer avec tout ce que l'éditeur français a dans sa besace pour cette année et les suivantes. De très gros jeux sont en chemin d'après un insider réputé.

De très gros jeux Ubisoft entre 2024 et 2026

Dans un article bilan de la situation actuelle d'Ubisoft, Tom Henderson révèle les coulisses d'une société qui traverse des turbulences avec par exemple des retards mal perçus. Par les joueurs comme souvent, mais surtout en interne. Et avec les licenciements en masse dans l'industrie en 2023, et encore plus durant l'unique premier mois de 2024, certains ont peur. Peur d'être les prochains sur la liste, d'autant qu'il y a eu une restructuration à la fin de l'année dernière. Bref, d'après l'insider, le moral de certains est en berne, mais si la gestion des projets se déroule mieux, alors l'avenir s'annonce plus prometteur.

En 2024, Ubisoft a au moins deux grosse cartouches sur lesquelles se reposer : Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Red. Un épisode qui se déroulera au Japon féodal... comme un certain Ghost of Tsushima. Mais si l'on en croit Henderson, 2025 et 2026 seront aussi chargées avec d'autres jeux AC, du Far Cry et Splinter Cell Remake.

De nouveaux Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon d'ici deux ans

Les années à venir seront sous le signe de Confrérie des assassins avec plusieurs nouveaux jeux Assassin's Creed, mais aussi Far Cry, Splinter Cell et Ghost Recon. Pour mieux s'y retrouver, voici le planning divulgué par Ubisoft et l'insider Tom Henderson.

Star Wars Outlaws - 2024

Assassin's Creed Red : direction le Japon féodal pour incarner des samouraïs - deuxième moitié 2024

AC Black Flag Remake (Project Obsidian) - 2025 / 2026

Assassin's Creed Invictus : un multijoueur par les équipes de For Honor et Rainbow Six Siege - 2025

AC Hexe : un titre solo qui prendra place en Europe, au XVIe siècle, avec une chasse aux sorcières - 2025 / 2026

Ghost Recon (Project Over) : un jeu inédit durant la guerre du Naiman - 2025 / 2026

Far Cry 7 (Project Blackbird) - 2025 / 2026

Far Cry Project Maverick : un shooter multi d'extraction dans un Alaska fictif avec, apparemment, une inspiration Escape From Tarkov - 2025 / 2026

Splinter Cell Remake - 2025 / 2026

Bien sûr, ces estimations obtenues grâce à des sources internes ne sont pas gravées dans le marbre. Ubisoft pourrait très bien retarder un ou plusieurs jeux d'ici là. Quant à Beyond Good and Evil 2... bon, voilà.