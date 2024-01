Ubisoft vient de présenter au grand jour un nouveau free-to-play qui va sûrement piquer votre curiosité. Enfin, il n'est pas vraiment « nouveau », et vous allez vite comprendre pourquoi.

Ubisoft et les free-to-play, c'est une longue histoire d'amour qui se poursuit encore aujourd'hui. Parfois, ils connaissent un sort tragique, comme Hyper Scape, et parfois, ils se font attendre au tournant comme avec XDefiant. Cette fois, l'éditeur a mis sur le devant de la scène une nouvelle production venue de ses fours : BattleCore Arena. Néanmoins, c'est un jeu un peu particulier, à l'image de son concept assez amusant.

Ubisoft dévoile un nouveau free-to-play

Si ce titre n'est pas vraiment inédit, c'est parce qu'il a déjà été présenté en 2017 par les français de chez Cosmic Ray Studio. Le projet a donc été repris par Ubisoft Bordeaux, qui a bien conservé l'idée de base. Il l'a tout de même retravaillé, et c'est ainsi qu'on peut découvrir un premier trailer pour le jeu. Vous allez voir, ce dernier donne le ton de l'expérience multijoueur qui s'annonce plutôt loufoque. Pour cause, il est question ici d'incarner une grosse boule armée jusqu'aux dents, prête à en découdre avec ses congénères. On vous avait dit que c'était spécial.

C'est donc un jeu de tir et de plateforme pensé pour être compétitif, ce qui n'est pas vraiment surprenant venant d'Ubisoft. Avec sa « petite » sphère, il faut réussir à éjecter ses adversaires du terrain, mais ce n'est qu'un exemple. Au programme, vous pourrez retrouver plusieurs modes de jeu, avec notamment un match à mort en équipes de trois, un mode chacun pour soi, et un dernier dont la règle est de s'emparer d'un objet pour gagner. Comme vous pouvez le constater, il va y avoir de quoi faire, mais il va falloir faire preuve de patience.

Pour le moment, BattleCore Arena ne dispose pas d'une date de sortie. Il faudra visiblement attendre encore un peu, mais Ubisoft a tout prévu. En effet, un test technique va prendre place sur PC du 1er au 5 février 2024. Si vous souhaitez y accéder, vous pouvez le faire via Steam ou Ubi Connect. Par contre, il faut d'abord s'inscrire sur le site officiel, mais ce n'est rien de bien compliqué. Cela permettra au studio d'obtenir les retours des joueurs sur l'expérience, et de l'ajuster en conséquence. En soi, ça ne coûte rien d'essayer, alors pourquoi pas ?