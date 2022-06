Alors qu'Ubisoft tient habituellement une conférence à l'occasion de l'E3, les dernières années ont bouleversé la tradition. À cause du COVID, l'éditeur a été obligé de basculer vers un format dématérialisé en 2020. L'Ubisoft Forward est depuis devenu le principal moyen de communication de l'éditeur français. On se souvient que d'autres streams ont eu lieu en septembre 2020, mais aussi en juin 2021. Pour cette année, le rendez-vous estiva pourrait néanmoins être un peu décalé.

On se souvient qu'en mars dernier, Tom Henderson expliquait que selon ses sources, Ubisoft tiendrait une grosse conférence avant l'E3. Mais on imagine que des événements récents (dont la guerre en Ukraine) ont pu obliger l'éditeur à revoir ses plans. On rappelle qu'Ubisoft détient un studio à Kiev.

Ubisoft : une conférence à la rentrée ?

Selon les informations d'Axios, Ubisoft ne fera aucune conférence en juin prochain. L'éditeur semble préférer garder ses cartouches pour plus tard dans l'année. On ignore si on verra donc un Ubi Forward en juillet, en août, ou s'il faudra attendre la rentrée. Pourtant, la firme dispose de quoi faire une jolie conférence.

En effet, plusieurs jeux devraient faire parler d'eaux. On pense à The Crew 3, Assassin's Creed Rift (si son nom est confirmé), la suite d'Immortal Fenyx Rising, ou encore le jeu Prince of Persia en 2.5D. De plus, si on se fie aux derniers rapports financiers, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Avatar : Frontiers of Pandora et Skull and Bones sont en préparation et devraient sortir avant le 31 mars 2023.

C'est sans parler des projets qui sont en sommeil, à l'image de Beyond Good & Evil 2. On sait aussi que les Ubi Forward sont l'occasion pour l'éditeur de partager des nouvelles sur tous ses jeux déjà sortis. On peut donc s'attendre à des infos sur Rainbow Six Quarantine, R6 Siège, et pourquoi pas Rollers Champions.