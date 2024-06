À 20h30, Ubisoft nous a sorti les hors-d'œuvres. Ce fut l'occasion de montrer un panaché de nouveautés pour ses productions. On a notamment eu droit à un trailer d'annonce pour l'arrivée d'Assassin's Creed Mirage sur iOS et l'annonce de Just Dance en VR. Mais le gros de la conférence a démarré à 21 heures, avec de belles présentations pour les deux sorties les plus importantes de l'année mais aussi des nouveautés inattendues. Découvrez les meilleurs moments de cette dernière grande soirée du Summer Game Fest 2024.

Les temps forts de l'Ubisoft Forward

La conférence d'Ubisoft s'est ouverte en musique avec le thème de Star Wars Outlaws. Le jeu s'est montré à nous plus longuement, permettant de mieux prendre la mesure de son gameplay. Si ce dernier s'annonce classique, il rend quand même curieux, ne serait-ce que pour sa diversité, de la terre jusque dans l'espace. C'est une belle

Côté jeux services, XDefiant et Skull & Bones ont présenté leur nouvelle saison. Du nouveau contenu est donc à prévoir, mais c'est peut-être du côté de The Division 2 que ça attirera les gens avec une nouveauté gratuite qui va faire plaisir au plus grand nombre. Vous aimez plutôt l'odeur de l'asphalte ? Alors vous apprécierez, la bande-annonce de “Chase Squade”, l'année 2 de The Crew Motorfest.

Des DLC sont également à prévoir pour des jeux solo. Avatar Frontiers of Pandora s'offrira un nouveau pan de scénario, tout comme Prince of Persia The Lost Crown. D'ailleurs, ce n'est pas tout pour le prince puisque The Rogue s'enrichit avec du nouveau contenu dans une prochaine mise à jour et, surtout... le remake des Sables du Temps se confirme encore dans un teaser officiel ! On aurait enfin aimé voir des images du jeu... à défaut, nous avons au moins une (nouvelle) date de sortie.

Comme attendu, Assassin's Creed Shadows a conclu avec style ce Ubisoft Forward. Ce fut l'occasion de montrer enfin plus en détails le gameplay des protagonistes. Ainsi que nos deux comparses le laissent présager, le jeu alternera entre la lourdeur et la force brutale de Yasuke et l'agilité et la furtivité de Naoe. Mais, c'est probablement graphiquement que le jeu nous surprend ce soir. Si Ubisoft nous a habité à des environnements sublimes, ce nouvel AC est un digne représentant de la franchise et démontre une nouvelle fois le savoir-faire du studio en la matière.

Les annonces essentielles du pré-show de l'Ubisoft Forward

Toutes les annonces de l'Ubisoft Forward 2024

Anno 117: Pax Romana se révêle au Ubisoft Forward

Revivez la conférence Ubisoft Forward en intégralité :