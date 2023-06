Le Summer Games Fest 2023 approche doucement de sa fin et c’est Ubisoft l’un des derniers grands éditeurs à communiquer sur son futur portfolio. Une présentation aux enjeux importants pour le fleuron français, qui devait à la fois rassurer ses investisseurs et les joueurs. Entre les multiples reports, les arlésiennes et ses productions récentes en demi-teinte, c’était un peu la conférence de tous les espoirs. Était-elle à la hauteur des attentes ? L’Ubisoft Forward 2023 a finalement mis à l’honneur le gameplay … et un peu de chansonnette. Voici le récap de la conférence.

Avatar Frontiers of Pandora, Assassin's Creed... les prochaines sorties à l'honneur

Ubisoft a tenté le tout pour le tout en commençant avec Avatar Frontiers of Pandora. Le premier AAAA de l’éditeur s’est enfin dévoilé plus amplement au travers d’une vidéo de gameplay montrant les mécaniques principales du jeu qui n'est pas sans rappeler Far Cry. Une première présentation qui peine cependant à convaincre. Les avis divergent sur les réseaux sociaux, certains appréciant la proposition des développeurs, d’autres y voyant un jeu convenu, peu reluisant graphiques et loin d’un fameux quadruple A promis. Il faudra certainement attendre de l’avoir en mains pour se faire une idée plus concrète de son potentiel avant sa sortie, enfin annoncée au 7 décembre 2023.

Assassin’s Creed Mirage a sans doute plus convaincu les fans de la licence. Le retour aux sources a enfin montré son potentiel le temps d’une vidéo de gameplay retraçant une mission d’assassinat complète. L’occasion de découvrir le parkour, les outils à disposition de Bassim mais aussi des mécaniques inédites visant à moderniser cet hommage aux origines de la licence. En parlant de la franchise justement, deux autres productions se sont montrées.

A commencer par AC Jade, l’épisode se déroulant pendant la Chine Antique prévu sur mobile à une date indéterminée. En plus d’un trailer contant les prémices de l’histoire, Ubisoft a annoncé l’ouverture imminente des préinscriptions sur iOS et Android. Assassin’s Creed Nexus fera quant à lui des déçus. Pas de gameplay, l'éditeur jouant la carte de la prudence en misant sur une bande-annonce rodée. L’éditeur nous promet en tout cas des options de conforts pour ne pas que vous vous évanouissiez pendant un saut de la foi.

Star Wars Outlaws, Prince of Persia... de grandes présentations de gameplay

Prochaine sortie d’Ubisoft, The Crew Motorfest est lui aussi venu vanter ses promesses. Son partenariat avec Lamborghini devrait assurément faire de l'œil aux amateurs de la marque. Notre premier contact avec le jeu est pour le moins encourageant et Ubisoft semble bien tenir entre ses mains une vraie réponse à Forza Horizon 5. Côté gameplay, Prince of Persia The Lost Crown a également régalé. Le jeu qui fait polémique a donc dévoilé ses mécaniques et son concept plus amplement. L’intention des développeurs est claire : offrir un jeu alliant challenge et dextérité comme les épisodes fondateurs de la licence. Là encore un retour aux sources modernes, qui sera disponible sur absolument toutes les plateformes le 18 janvier 2024.

Ubisoft a également pris le temps de présenter quelques-uns de ses futurs jeux service. XDefiant se laissera approcher le temps d’une beta ouverte du 21 au 23 juin sur l’ensemble des plateformes. Le jeu mobile The Division Resurgence sortira quant à lui à l'automne prochain sur iOS et Android. Deux phases de beta régionales sont prévues du 13 juin au 25 juillet et du 8 août au 19 septembre. Malheureusement, les joueurs français ne pourront pas en profiter, le France faisant partie des quelques pays mis sur la touche. Bon il y a aussi eu le moment où Skull & Bones est venu pousser la chansonnette sans dévoiler sa date de sortie. Une bêta ouverte est néanmoins prévue cet été, c'est déjà ça, mais ce n'est pas de bon augure.

Le gros morceau en revanche, et aussi la belle surprise de cet Ubisoft Forward 2023, c’est Star Wars Outlaws. Massive Entertainment a pris tout le monde de court en dévoilant un gameplay finement rodé et très prometteur. Sa vision du monde ouvert à la sauce Star Wars a déjà de quoi mettre des étoiles plein les yeux aux fans absolus de la licence. Après un Jedi Survivor excellent comme tout, l’univers vidéoludique de la franchise semble sur la bonne voie.

