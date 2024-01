Les adieux, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, sont toujours un peu tristes. Et précisément, Ubisoft doit prendre une décision très difficile concernant plusieurs jeux.

Il est inévitable de constater que, avec le passage du temps, certains jeux finissent par devoir tirer leur révérence. En effet, les éditeurs sont parfois contraints de mettre fin aux services en ligne ou aux serveurs de plusieurs de leurs jeux, principalement pour des raisons budgétaires. Le jour tant redouté est désormais arrivé pour Ubisoft, affectant ainsi plusieurs œuvres qui sont devenues totalement cultes pour de nombreux joueurs. Ce n'est clairement pas la première fois que cela se produit, et malheureusement, ce ne sera pas non plus la dernière. C'est une conséquence inéluctable du passage du temps.

Ubisoft : c'est la fin pour ces jeux

Comme nous vous l'avions annoncé sur Gameblog en octobre dernier, Ubisoft avait pour objectif de fermer les services en ligne de pas moins de 10 jeux, répartis sur différentes plateformes. La date choisie par Ubisoft pour cette décision était le 25 janvier 2024. Ce jour approche rapidement, et il est temps de s'y préparer. Vous ne pourrez plus accéder aux fonctionnalités en ligne de :

Assassin's Creed II - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC

Fin des services pour Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations - PC

Ghost Recon Future Soldier - PC

Heroes of Might and Magic VI - PC

NCIS - PC

R.U.S.E - PC

Splinter Cell : Conviction - Xbox 360

Trials Evolution - PC

Tout le monde ne partagera peut-être pas la même opinion sur cette décision radicale, mais le studio a souhaité préciser un point important : si vous avez acheté ces jeux, vous pourrez toujours les jouer sans aucune difficulté. Et fort heureusement. Ceci dit, certains jeux de la liste ne prennent tout leur sens qu'en multijoueur (R.U.S.E notamment).

La fin d'une époque

Outre les incontournables épisodes de la série Assassin's Creed d'Ubisoft, qui jouissent d'une notoriété bien établie, il est également regrettable de voir disparaître les services en ligne de Splinter Cell Conviction. Alors que le remake du premier opus semble toujours en cours de développement, il est indéniable que les joueurs attendent depuis longtemps de revêtir à nouveau les lunettes de vision nocturne. De plus, il est impossible d'oublier le jeu R.U.S.E, une remarquable production française centrée sur la Seconde Guerre mondiale, qui avait connu un grand succès lors de sa sortie en 2010. Ce succès était en partie attribuable à son moteur IRISZOOM. Qui offrait un niveau de zoom impressionnant pour un jeu de stratégie de l'époque, permettant aux joueurs de passer de vues rapprochées de leurs soldats à une vue d'ensemble jusqu'aux nuages.