Rappelez-vous de l'époque où nous étions obligés de mettre le nez dehors pour aller chercher notre petit boîtier de jeu vidéo en magasin. Si certains préfèrent toujours procéder ainsi, une bonne partie des joueurs passent par le dématérialisé pour se procurer leurs titres. En plus des plateformes comme Steam ou l'Epic Games Store, plusieurs éditeurs y vont aussi de leur propre boutique en ligne, comme EA ou Ubisoft. Malheureusement, cette dernière vient de mettre en colère de nombreux joueurs à cause d'une décision jugée particulièrement brutale.

Une décision d'Ubisoft crée l'indignation

Sur Twitter, le post d'un joueur a déclenché une vive polémique. Dans son tweet, il partage une capture d'écran d'un mail envoyé par Ubisoft dans lequel il apprend que son compte a été suspendu et qu'il sera supprimé s'il ne s'y connecte pas dans les 30 jours, perdant ainsi l'accès à tous ses jeux. Un tweet vu plus de deux millions de fois qui a suscité l'indignation de nombreux joueurs, poussant même le support d'Ubisoft à réagir directement. Celui-ci précise que pour ne pas perdre son compte, il doit cliquer sur le lien intégré dans le mail. Sur son site officiel, l'entreprise française indique que seuls les comptes qui n'ont eu aucune activité depuis plus de quatre ans sont sujets à cette suppression... mais que des cas exceptionnels peuvent se présenter.

Rassurez-vous, Ubisoft ne clôture pas automatiquement les comptes inactifs. Dans le cadre de nos conditions d'utilisation, dans de rares cas, nous pouvons clôturer immédiatement les comptes inactifs pour nous conformer à la législation locale relative à la protection des données. Nous ne procéderons ainsi que si nous avons de bonnes raisons de croire que le compte en question restera inutilisé.

Le jeu rétro en danger ?

Attention, le support d'Ubisoft précise que si votre compte est fermé, vous ne pourrez plus accéder à vos jeux, même si vous les avez achetés sur une plateforme comme Steam, par exemple. Évidemment, cette décision particulièrement critiquée relance le débat autour du dématérialisé et de la sauvegarde du patrimoine du jeu vidéo. Possède-t-on réellement ses jeux lorsqu'on les achète sur une boutique en ligne ? Si Ubisoft ou une autre plateforme décide de fermer notre compte ou tout simplement son service, tout notre catalogue et l'argent investi part tout simplement en fumée. Selon une étude récente de la Video Game History Foundation, 87 % des jeux vidéo sortis avant 2010 aux Etats-Unis sont en voie d'extinction, car inaccessibles. Au regard de la situation, on conseille aux joueurs de bien regarder s'ils n'ont pas reçu un mail de la part d'Ubisoft afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.