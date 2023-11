Le catalogue Ubisoft, étoffé de titres plébiscités, s'apprête à tourner une page importante. Parmi ces joyaux, on compte Assassin's Creed, incontournable s'il en est, mais également la série Far Cry. Et c'est précisément le sixième volet de cette dernière qui retient aujourd'hui notre attention.

La fin d'une époque pour Ubisoft

Ubisoft vient de signaler que Far Cry 6 ne sera plus enrichi de mises à jour. L'information, relayée par un tweet sur le compte officiel de Far Cry, assure néanmoins que les services en ligne demeureront opérationnels pour garantir une expérience de jeu ininterrompue aux millions de joueurs qui ont exploré les confins révolutionnaires de Yara. La gratitude de l'éditeur s'exprime envers la communauté, saluant l'engagement des joueurs et leur attachement à des figures marquantes du jeu. Comme le personnage de Chorizo, le studio va même jusqu'à affirmer qu'Anton Castillo, l'antagoniste emblématique, serait reconnaissant.

Vous pouvez retrouver le tweet ci-dessous, c'est toujours un peu émouvant la "mort" d'un jeu :

En parallèle, des informations ont récemment filtré concernant l'avenir de la franchise. Avec le développement présumé de Far Cry 7 et d'un nouveau jeu multijoueur indépendant ancré dans l'univers de Far Cry. Selon les rumeurs, Far Cry 7 serait développé avec le moteur Snowdrop d'Ubisoft, ce qui représente un changement significatif par rapport au moteur Dunia utilisé dans les opus précédents de la série. Le jeu multijoueur serait, lui, centré sur des missions d'extraction dans l'environnement impitoyable et gelé de l'Alaska. Ces nouveaux projets seraient prévues pour une sortie à l'automne 2025.

Un bel avenir pour Far Cry ?

Pour soutenir ces développements futurs, Ubisoft a effectué plusieurs nominations significatives au sein de son équipe. Sandra Warren, qui œuvre chez Ubisoft Montréal depuis de nombreuses années, a été promue au rang de vice-présidente et productrice exécutive de la marque Far Cry. Présente chez Ubisoft depuis 2006 et ayant joué un rôle clé dans le succès de Far Cry Primal, elle a récemment été productrice sur Far Cry 6. Drew Holmes, le scénariste de Far Cry 5, a quant à lui été promu directeur de la propriété intellectuelle Far Cry.

Sandra Warren aura le rôle principal en ce qui concerne la production. Alors que Drew Holmes sera chargé de définir la trajectoire créative et les orientations à venir pour la série. En somme, ces annonces sont porteuses d'espoir pour les fans de Far Cry. Même si le sixième épisode n'est plus suivi par le studio. Une page se tourne pour la saga et maintenant l'éditeur se concentre sur l'avenir.