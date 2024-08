Ubisoft est bien occupé à faire la promotion de Star Wars Outlaws et d'Assassin's Creed Shadows, mais a concédé quelques nouvelles sur la prochaine aventure de Sam Le pêcheur Fisher. Ne paniquez pas, la franchise d'infiltration de l'éditeur n'est pas morte et Splinter Cell Remake « progresse bien et à son rythme ». Pour l'heure donc, malgré l'absence de vraies informations, le projet n'est pas mort. Dans le même temps, la société annonce avoir ressorti de son placard une vieillerie, mais quelle vieillerie !

Un nouveau jeu Ubisoft d'une saga culte annoncé

En décembre dernier, alors qu'il faisait sûrement très froid, un leak a réchauffé le cœur des fans de stratégie au tour par tour. L'antenne d'Ubisoft Shangai était à la recherche d'un candidat pour le poste de « senior brand manager pour s'occuper du marketing de la marque et la commercialisation d'un nouveau jeu AAA Might and Magic ». Un nom de domaine Might and Magic Fates a même été déposé. Depuis, on n'a pas de nouvelles, mais une licence légendaire qui est liée à cette dernière revient.

Au cours du week-end de la Gamescom 2024, Ubisoft a annoncé en grande pompe le retour d'une licence légendaire après 17 ans : Heroes of Might and Magic Olden Era. Malgré tout ce temps rien n'a changé puisqu'il s'agit, cela va de soi, d'un titre de stratégie. « Heroes of Might & Magic: Olden Era se déroule à Enroth, sur le continent de Jadame, un lieu déjà mentionné, mais jamais exploré dans les précédents jeux Heroes of Might & Magic » peut-on lire sur la description Steam de cet opus inédit.

Ce nouveau Heroes of Might & Magic est édité par Ubisoft et Unfrozen qui a déjà sorti Iratus: Lord of the Dead. Pour ce retour attendu, Olden Era gardera les bases de la saga en intercalant de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, les joueurs « auront plus de contrôle sur la façon de faire évoluer les héros et les factions ». À ce titre, il y aura des capacités spécifiques aux factions, de nouveaux systèmes d'apprentissages des compétences et des sorts, et bien d'autres choses. Ubisoft indique d'Heroes of Might & Magic Olden Era sera disponible en accès anticipé début 2025 sur PC.

Source : Ubisoft.