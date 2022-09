Les bons plans n’en finissent plus. Entre le Xbox Game Pass et le PS Plus, les joueurs consoles ont de quoi faire. De leur côté, les amateurs de PC sont également gâtés avec les jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming et les cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store. C’est désormais au tour d’Ubisoft d’ajouter sa pierre à l’édifice avec une jolie offre.

100 jeux gratuits Ubisoft pendant un mois

Pour célébrer le troisième anniversaire d’Ubisoft+, l’éditeur a décidé de frapper fort. Lors de sa conférence annuelle, le géant français a annoncé un nouvel essai gratuit de son service plus intéressant qu’à l’accoutumée. Cette offre permet en effet de profiter de plus de 100 jeux dont Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs : Legion ou encore les classiques comme Rayman et Prince of Persia. Cet essai gratuit est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 10 octobre sur PC, Stadia et même Amazon Luna.

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site officiel du service d’abonnement et de choisir une formule. La classique qui donne accès uniquement sur PC et le Multi Access qui permet d’en profiter sur l’ensemble des plateformes (PC, Stadia, Amazon). Et c’est tout. Vous aurez ensuite à votre disposition l’intégralité des 100 jeux du catalogue. Cela inclut les grosses productions et toutes leurs extensions comme les classiques et les titres plus confidentiels. Pour rappel, l’Ubisoft+ sera disponible ultérieurement sur consoles PlayStation et Xbox, sachant que l’Ubisoft Classics et sa cinquantaine seront à terme intégrés directement au Plus Extra et Premium.