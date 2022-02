Selon un journaliste, l'annonce du nouveau PlayStation Plus serait relativement imminente. Il avance même des prix et paliers d'abonnement pour ce concurrent du Xbox Game Pass.

Jeff Grubb, journaliste pour VentureBeat et insider, aurait révélé les prix et formules du futur PS Plus. Celui que l'on surnomme le "projet Spartacus" répondrait au Xbox Game Pass avec un angle bien différent. L'un des gros focus serait l'accès à des jeux dits classiques. Le retour des titres PS1, PS2 et PS3 ?

Trois formules

Dans son émission, dont les propos ont été retransmis par VGC, Grubb commence par dire que le projet Spartacus serait en cours de finalisation. Tout pourrait être bouclé d'ici la semaine prochaine, mais ça ne signifie pas que l'annonce aura lieu ce mois-ci. En mars peut-être, entre la sortie de Gran Turismo 7 et la publication des résultats financiers de Sony ? Ça pourrait plaire aux actionnaires.

Comme Jason Schreier, à l'origine des premières informations sur ce PS Plus dopé, Jeff Grubb déclare qu'il y aura trois formules avec des prix et avantages différents. L'offre se diviserait de la manière suivante :

L'abonnement Essentiel à 10$ par mois : le PlayStation Plus dans son jus d'aujourd'hui

à : le PlayStation Plus dans son jus d'aujourd'hui L'abonnement Extra à 13$ par mois : le PlayStation Plus avec 250 à 300 jeux téléchargeables en local. Des titres qui seraient issus du PlayStation Now

à : le PlayStation Plus avec 250 à 300 jeux téléchargeables en local. Des titres qui seraient issus du PlayStation Now L'abonnement Premium à 16$ par mois : le PlayStation Plus, 250 à 300 téléchargeables, le cloud gaming (PlayStation Now), des jeux classiques ainsi que des versions d'essai de titres (des grosses démos), exclusivités first-party comprises. Il compare cela à l'EA Play d'Electronic Arts où l'on peut par exemple essayer un nouveau Battlefield ou FIFA pendant 10 heures.

Quant aux "jeux classiques", Jeff Grubb, n'est pas sûr de lui, mais ça pourrait être le catalogue des anciennes consoles PS1, PS2 et PS3. Sony Interactive Entertainment rattraperait donc son retard à ce niveau.

Dans ces prix, il y a un absent : l'abonnement à l'année, bien plus intéressant pour les clients. Grubb n'a tout simplement pas d'informations à l'heure actuelle.

PS Plus et PS Now : Fuuusion !!! Haaaa!!!

Afin de ne pas court-circuiter ses productions maison qui se vendent par camions, le constructeur privilégierait alors des démos. Une méthode pour que les joueurs passent à la caisse par la suite. Cela dit, ça pourrait également avoir l'effet inverse.

Aucun commentaire ne sera adressé par Sony mais récemment, la société a retiré les cartes PlayStation Now du marché. Beaucoup y ont vu un signe supplémentaire, notamment Jason Schreier qui avait dévoilé ce scoop (qui doit encore se vérifier).

Pour vous ces prix sont-ils raisonnables ? Y voyez-vous un intérêt ? Quel abonnement vous intéresse le plus à la lecture de ces possibles formules ?