Selon nos confrères de Video Game Chronicle, le potentiel retour en grâce de al très disparue saga Twisted Metal serait toujours d'actualité, près de dix ans après les annulations des épisodes Apocalypse et Revolution . En revanche, le développement aurait finalement été confié à un autre studio que Lucid Games, un temps pressenti. L'échec de leur dernière production aurait en effet poussé Sony Interactive Entertainement à trouver de nouveaux mécanos.

Twisted Metal Hurlant

Les liverpuldiens de Lucid Games ne seraient donc plus aux commandes de "New Twisted Metal". Les développeurs d'un certain Destruction AllStars auraient ainsi pu voir le chantier leur échapper après le dérapage peu contrôlé de leur nouvelle licence. En effet, le succès fut si timide que Sony avait rapidement du recourir à des bots pour animer les serveurs du jeu.

Selon les sources décidément bien renseignées du site britannique, le projet Twisted Metal aurait ainsi atterrit dans les mains d'un "studio européen first-party". Au vu des récentes acquisitions tous azimuts du constructeur Entre Firesprite, Guerilla Games, Housemarque ou London Studio, les prétendants ne manquent pas.

Rappelons selon les dernières indiscrétions en date que le prochain épisode de la série motorisée qui faisait ses débuts en 1995 sur PlayStation prendrait la forme d'un free-to-play. Histoire d'attirer le chaland par wagons ? L'avenir le dira. La licence devrait comme tant d'autres profiter d'une adaptation pour le petit écran, puisqu'une série Twisted Metal devrait également voir le jour en 2023, le rôle de John Doe ayant été confié à l'acteur Anthony Mackie.

Une chose est sûre : pour faire renaître sa série chère aux joueurs américains, Sony compte mettre... la gomme ! Désolé.