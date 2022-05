En attendant les premières images, le site Deadline nous apprend que Neve Campbell a accepté de rejoindre la série Twisted Metal. Mais ce n'est pas la seule actrice qui a étoffé le casting ces derniers jours.

Neve Campbell (Scream) au casting de la série Twisted Metal

La série Twisted Metal vient de réaliser une grosse prise. Après Anthony Mackie (Captain America), qui jouera le personnage de John Doe, c'est Neve Campbell (Scream, Sexcrimes, Dangereuse Alliance...) qui prêtera main forte à l'adaptation PlayStation Productions.

On la retrouvera dans la peau de la pilote Raven, un personnage également apparu dans Twisted Metal Black au volant de son véhicule « Shadow ». Elle était alors âgée de 17 ans. Ce pseudonyme lui a été donné par ses amis en raison de son adoration pour le corbeau et son look sombre à base de robe en cuir noire et maquillage foncé. Une protagoniste qui, dans le jeu, subit le harcèlement de ses camarades lycéens.

... avec des acteurs de Spider-Man et Brooklyn Nine-Nine

Le casting de la série TV Twisted Metal s'agrandit aussi avec la présence de Thomas Haden Church (l'Homme-Sable dans Spider-Man 3) et Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine).

Thomas Haden Church sera l'agent Stone, un patrouilleur « beau parleur, froid et intransigeant », qui fera régner d'une main de fer la loi et l'ordre dans les États désunis d'Amérique. Avec son bolide, il parcourra les routes pour « punir les plus petits crimes avec les jugements les plus sévères ».

Stephanie Beatriz incarnera pour sa part Quiet (non, pas celle de MGS 5: The Phantom Pain), une voleuse de voitures « badass et impulsive ». Réduite au silence par sa communauté, Quiet est en quête d'une place dans ce monde sombre et chaotique. Obnubilée par son besoin de vengeance, elle nouera un lien « improbable et antagoniste » avec John Doe.