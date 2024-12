Elle aura fait de très nombreux heureux dans les années fin 90 à 2000 sur Nintendo 64, Turok vient de nous faire une surprise de taille en annonçant son retour en force. On ne l'avait pas vu depuis bien longtemps. Le dernier gros épisode de 2008, sur Xbox 460 et PS3, n’était clairement pas une réussite ni les remaster HD de ses anciens épisodes d’ailleurs. On la pensait donc morte et presque enterrée, mais Saber Interactive en a décidé autrement.

La licence Turok revient d’entre les morts et c’est très prometteur

Encore une licence que l’on déterre ! Après Ninja Gaiden et même Onimusha, c’est Turok que l’on sort de terre pour un nouveau jeu inédit. Aux commandes cette fois, le très prolifique Saber Interactive à qui l’on doit un nombre incalculable de très bonnes adaptations de licence marquante comme World War Z ou dernièrement Warhammer Space Marine 2.

Dans ce Turok Origins, il sera une fois de plus question de chasser des dinosaures géants et autres créatures surpuissantes. On incarnera un commando de personnages visiblement doté de capacités spéciales leur permettant de se renforcer grâce à une « combinaison biomorphique » capable d’absorber l’ADN des monstres vaincus. On pourra bien entendu compter sur tout un tas d’armes en tout genre.

L’essence de Turok semble bien là, même si la patte Saber prend le dessus. Turok Origins semble lorgné plus que n’importe quel autre jeu de la franchise vers le shooter nerveux pur et dur, le tout, jouable en coopération avec au moins deux autres joueurs.

Turok Origins sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC, mais aucune date n’a encore été donnée pour le moment.