Disponible sur consoles Xbox et PC, le zelda-like Tunic fait son entrée dans le Xbox Game Pass. Un trailer de lancement célèbre la sortie et cette bonne nouvelle.

Tunic, le jeu hommage à Zelda et autres productions de l'ère 16-Bit, est enfin sorti sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Et surprise, l'aventure concoctée par le canadien Andrew Shouldice est aussi disponible pour tous les abonnés au Xbox Game Pass.

Un lancement surprise sur le service de Microsoft

Tunic a été dévoilé lors de l'E3 2018 mais après un dur labeur, le développeur Andrew Shouldice peut enfin souffler.

Il y a quelques années, nous avons dévoilé Tunic sur la scène de l’E3 2018, lors de la conférence Xbox. C’était un grand moment pour nous en tant qu’éditeur et pour Andrew Shouldice, qui à l’époque endossait les rôles de game designer, de développeur, de level designer, d’artiste, d’animateur et de testeur pour Tunic. Dans les bientôt quatre années qui ont suivi, Tunic a pris de l’ampleur de manière assez étonnante. L’équipe de développement et le jeu lui-même ont grandi et des milliers de nouveaux fans ont partagé leur enthousiasme avec nous. Nous vous invitons dès aujourd’hui à découvrir Tunic et ses secrets sur Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Xbox Game Pass.

a déclaré Harris Foster, senior community manager chez Finji, qui édite le jeu. En 2015, alors qu'il était en poste au sein de Silverback Productions, Andrew Shouldice a tout quitté pour faire le pari d'un titre quasi en solo. Et ça a visiblement payé étant donné que les tests sont pour l'instant positifs. Preuve en est avec le notre, c'est un bijou.

Mais le mieux, c'est encore de vous faire votre avis en achetant le jeu. Il est affiché à 29,99€ sur le Microsoft Store et 27,99€ sur Steam... et est donc disponible dans le Xbox Game Pass.

Tunic : une aventure mignonne mais aussi difficile

Dans Tunic, vous incarnez un renard bien courageux qui devra se farcir des boss pas si évidents et survivre face aux pièges de l'environnement, dans un jeu d'action-aventure en vue 3D isométrique. La mort fera partie de l'expérience.

Échoué dans un monde en proie au chaos, et armé de ta seule curiosité, tu affronteras des créatures colossales, collecteras des objets tout aussi étranges que puissants, et perceras des secrets tombés dans l'oubli depuis la nuit des temps.

Le petit animal est équipé d'une simple épée et sa force viendra surtout de votre capacité à bien enchaîner les coups, parades et esquives, en maîtrisant le timing de ces actions. Néanmoins, vous aurez quand même des bombes à disposition et des améliorations. Le titre renferme aussi un manuel d'instructions bourré d'astuces pour vous aider à trouver des secrets, cerner les ennemis... Les pages de cette notice sont éparpillées à travers le monde de Tunic et il faudra par conséquent se les procurer.

Tunic est sorti sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et dans le Xbox Game Pass.