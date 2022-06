C’était la sensation indépendante de ce début d’année. TUNIC avait pris tout le monde par surprise avec son gameplay, son univers et ses secrets ultra prenants. Le jeu était cependant disponible uniquement sur PC et consoles Xbox, du moins jusqu’à présent.

Le souls-like Tunic arrive sur PS5

Parmi les annonces du State of Play de ce 2 juin 2022 certaines annonces étaient moins tonitruantes que d’autres. Au milieu des jeux VR et des révélations de Capcom, Sony a mis en avant quelques jeux indépendants. Et l’éditeur a réservé une bonne surprise : TUNIC sera disponible sur PS4 et PS5 dès le 27 septembre, soit six mois après l’exclusivité Microsoft.

Derrière ce jeu indé et ses airs tout mignon se cache un bel hommage à Zelda reprenant des mécaniques des souls-like. Le titre est exigeant, aussi bien en termes de combats que des énigmes aussi retorses que captivantes. Il nous avait conquis pour sa poésie, son challenge justement dosé et son univers coloré. Les joueurs PS5 et PS4 pourront à leur tour incarner ce renard tout trognon.