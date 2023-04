Trine est une série de jeux de plateforme et de puzzle développée par Frozenbyte et éditée par Modus Games. Le premier jeu de la saga, intitulé sobrement Trine, est sorti en 2009 et a été suivi de 3 autres épisodes dont le dernier en date est de 2019. Très apprécié des joueurs, la franchise est connue pour proposer de très beaux graphismes, des énigmes stimulantes et surtout un gameplay coopératif. Gros intérêt et point positif de l'œuvre. Dans ce contexte, l'épisode 5 est particulièrement attendu. Et ça tombe bien il est officiellement en développement.

Trine 5 officiellement en route

Excellente nouvelle d'abord, le jeu Trine 5 reste dans la tradition et adopte à nouveau le défilement latéral en 2.5D après une incursion périlleuse (et dangereuse) dans la 3D avec Trine 3. Cela devrait ravir les fans qui pestaient contre ce changement jugé inutile et déceptif.

Un épisode 5 qui s'annonce toujours aussi somptueux.

Dans Trine, les joueurs contrôlent trois personnages : le chevalier Pontius, l'enchanteur Amadeus et la voleuse Zoya. Chacun de ces personnages possède des compétences uniques qui doivent être utilisées pour résoudre des énigmes et traverser des niveaux. Les joueurs peuvent passer d'un personnage à l'autre à tout moment, ce qui leur permet de combiner leurs compétences pour surmonter les obstacles. D'où l'intérêt d'avoir un gros accent coop et cet épisode 5 ne devrait pas déroger à la règle. On peut pour l'occasion s'attendre à de nouvelles compétences qui seront d'ailleurs déverrouillées en accomplissant des quêtes spécifiques avec certains personnages, histoire d'apporter encore un peu plus de défi. Notons d'ailleurs qu'à ce niveau les joueurs pourront collecter des points XP tout au long de leur voyage.

Une difficulté différente

FrozenByte précise aussi que le jeu sera plus difficile au niveau des énigmes et des combats, avec une dimension beaucoup plus tactique dans les scènes contre les boss. Ce qui devrait ravir les amateurs de challenge. Désormais, l'air, la lumière, les aimants et l'électricité sont de nouveaux éléments à prendre en compte pour résoudre les puzzles. FrozenByte a investi beaucoup de temps dans la personnalisation de la difficulté afin que les joueurs puissent mieux adapter l'expérience à leurs goûts. Dernière nouveauté, pour la coopération il y a désormais un mode classique jusqu'à trois joueurs et un mode à quatre joueurs utilisant différentes combinaisons de personnages

Trine 5 est prévu pour cet été sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.