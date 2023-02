Après un très bon Trine 4 qui a su faire oublier le catastrophique troisième épisode, Frozenbyte travaillerait en secret sur Trine 5. Un secret qui n'en est plus un avec cette première fuite.

Le studio Frozenbyte et l'éditeur Modus Games n'ont encore rien annoncé, mais d'après les sources de billbil_kun, Trine 5 est bien en développement. L'internaute billbil_kun est un utilisateur du site de bons plans Dealabs qui, chaque mois, fait fuiter les différents jeux du PS Plus ou Epic Games Store avant l'heure.

Selon les informations qu'il a pu recueillir auprès de son contact, ce nouveau jeu serait sous-titré A Clockwork Conspiracy. On ne sait pas s'il a eu accès à de plus amples détails, mais actuellement, c'est le seul élément qu'il a partagé sur Twitter.

Trine 5 : A Clockwork Conspiracy devrait suivre, comme ses prédécesseurs, les aventures du merveilleux trio composé d'Amadeus le Magicien, Pontius le Chevalier et Zoya la Voleuse. Dans le dernier épisode, qui est revenu aux sources de la série en abandonnant les séquences 3D mal calibrées, notre groupe devait retrouver un prince.

Le Prince Selius souffre de rêves d'une profonde noirceur et, en raison de ses dons magiques, de monstrueux cauchemars parviennent à infiltrer la réalité et sèment le chaos dans le monde des éveillés. Amadeus, Pontius et Zoya doivent trouver le pauvre prince et remédier à cette terrible situation avant que le monde ne soit englouti par les ombres du Prince des Cauchemars.