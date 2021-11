Pour les joueurs les plus assidus, la liste de protagonistes n'est aps complètement inconnue : à peine annoncé, Triangle Strategy s'était en effet laisser découvrir via une première démo jouable. L'occasion était donc toute trouvée pour rapidement se familiariser avec ceux qui livreront incessamment bataille dans ce T-RPG qui semble avoir envie de se situer quelque part entre le mythique Final Fantasy Tactics et le visuellement singulier Octopath Traveler.

La chanson de qui, déjà ?

Et parce qu'il faut bien que les joueurs s'attachent aux personnages dont il auront la charge pour tenter de créer la même émotion dramatique que dans les deux titres suscités, Square Enix entend braquer un bon coup de projecteur à chacun d'entre eux, en commençant aujourd'hui par Roland Glenbrook, quitte à malmener la notion de galanterie.

C'est donc dans une première vidéo de 3 minutes 30 que l'on découvre sur fond de violons mélancoliques et d'orgue dramatique ce qui attend le meilleur ami de Serenoa Wolffort, le héros de Triangle Strategy :

Roland est le fils du roi Regna, du royaume de Glenbrook, sans pour autant être le premier-né. Roland et Serenoa partagent une amitié qui remonte à leur enfance et se protègent mutuellement en toute occasion. Lorsque le royaume et la famille de Roland sont capturés par le roi Gustadolph, il fera tout pour leur assurer une issue convenable. Roland entend bien se venger du roi Gustadolph pour lui faire payer son usurpation.

Quant à Pythagore

En attendant de pouvoir découvrir cette vidéo dans une langue plus continentale, rappelons que les développeurs avaient récemment détaillé les nombreuses améliorations apportées à Triangle Strategy depuis la sortie de la première démo, non sans rappeler leur objectif d'offrir une aventure conséquente, puisque le producteur formalisait récemment "une cinquantaine d'heures de jeu". De quoi profiter des compositions d'Akira Senju ? Nous ne pouvons que l'espérer.

En attendant de découvrir le reste du casting, rappelons que Triangle Strategy est attendu pour le 4 mars 2022 sur Switch.