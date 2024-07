Un concept vidéo créé par l'artiste numérique TeaserPlay (très connu) montre à quoi pourrait ressembler une version actuelle de Toy Story développée avec le moteur Unreal Engine 5. Cette vidéo, bien que n'étant qu'un teaser, a captivé de nombreux fans de la franchise. C'est vrai que cela donne envie...

Un jeu Toy Story ça pourrait donner ça

La vidéo de TeaserPlay utilise le moteur de jeu Unreal Engine 5 pour imaginer un épisode moderne de Toy Story. Bien qu'il soit peu probable qu'un nouveau jeu voie le jour prochainement, ce concept offre une vision fascinante de ce que pourrait être un tel projet. Les graphismes avancés et les capacités techniques d'Unreal Engine 5 donnent vie aux personnages et aux environnements de manière impressionnante.

Depuis la sortie du premier film de Pixar en 1995, plusieurs adaptations vidéoludiques ont vu le jour. Ces jeux ont été disponibles sur diverses plateformes. Y compris la PlayStation originale, la Dreamcast, la Nintendo 64 et le PC. Le dernier jeu principal de la série, Toy Story 3, est sorti en 2010 sur PS3, Xbox 360, Wii et PC. Depuis la sortie dl'épisode 4 en 2019, les fans espèrent une nouvelle adaptation vidéoludique.

Un concept qui donne envie

Le concept vidéo de TeaserPlay suscite l'enthousiasme et l'admiration, rappelant aux joueurs le potentiel créatif des jeux vidéo basés sur des franchises populaires. Bien que cette réalisation ne soit qu'une vision artistique et non un produit officiel. Elle ravive l'intérêt pour une possible adaptation moderne de Toy Story. Et il faut bien admettre que les oeuyvres Pixar sont assez sous exploitées en terme de jeu vidéo. Et il faut bien admettre que les œuvres Pixar sont assez sous-exploitées en termes de jeu vidéo. Il en va de même pour de nombreux dessins animés Disney qui n'ont pas forcément eu l'honneur qu'ils méritaient via des adaptations de ce type. C'est bien dommage.

En 2010, lors de la sortie du troisième jeu vidéo, John Blackburn, vice-président et directeur général d'Avalanche Software, a déclaré : « Toy Story 3: The Video Game aborde un fait compris par chaque enfant : c'est l'imagination qui donne vraiment vie aux jouets. »

Source : wccftech