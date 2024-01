Malgré ses qualités, Total War Pharaoh n'était pas totalement parfait, et bon nombre de joueurs ont critiqué certains contenus et mécaniques. Mais avec le temps, le RTS s'améliore. Un nouveau patch vient le prouver. Avec un DLC gratuit à la clé.

Total War Pharaoh bénéficie d'un important patch 1.1.0 avec un DLC gratuit. Cette mise à jour propose de nombreuses améliorations et corrections, telles que des ajustements dans le comportement de l'IA pendant les batailles, le déploiement des armées et les formations de la ligne de front. Elle inclut aussi des modifications sur le moral des unités, prenant en compte la santé individuelle dans le calcul des pertes totales. Les mouvements et collisions des chars ont été optimisés, en plus de divers correctifs de bugs et d'ajustements concernant les postures, l'équilibre des unités, les collisions et les animations.

Une belle mise à jour pour Total War Pharaoh avec un DLC gratuit

Les bâtiments principaux et les garnisons dans les colonies ont été améliorés, offrant une meilleure qualité et quantité d'unités de garnison. Plusieurs soucis visuels ont été résolus, y compris des failles dans le terrain, des éléments mal positionnés ou mal alignés, ainsi que des problèmes sur les zones de déploiement dans différentes cartes de bataille.

Cette mise à jour apporte également des améliorations à l'interface utilisateur, corrigeant divers problèmes visuels et de texte, y compris dans la localisation, ainsi que de nombreux bugs. Elle inclut aussi des corrections pour les avant-postes et met en lumière des légendes anciennes comme Khufu et Hatshepsut.

En plus de ces améliorations, la High Tide update offre du contenu gratuit, introduisant deux nouvelles factions, plus de 30 unités inédites, des mécanismes uniques, et d'autres améliorations pour enrichir l'expérience de jeu. Les deux factions supplémentaires sont liées aux Peuples de la Mer : les Sherden et les Peleset. Jouer en tant que Sherden signifie semer le chaos et la destruction, avec des guerriers animés par l'esprit de pillage, de sacrifices, et un désir de contribuer à l'effondrement de l'Âge du Bronze. Les Peleset, quant à eux, sont animés par l'espoir. Arrivant sur les côtes de Canaan, ils cherchent à établir un nouveau royaume, même si cela implique de défier la puissance de l'Égypte. Le reste du patchnote est disponible sur le site officiel. Clairement la saga Total War remonte la pente.