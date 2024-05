Le jeu Total War: Pharaoh, qui avait fait l'objet de critiques l'année dernière pour son contenu jugé insuffisant malgré un prix de lancement élevé, va recevoir une mise à jour d'une envergure comparable à celle d'une extension payante, mais qui sera proposée gratuitement à tous les joueurs. Creative Assembly, le développeur du jeu, avait déjà réduit le prix du jeu et proposé des remboursements partiels aux acheteurs initiaux, en réponse aux retours des joueurs.

Un DLC gratuit pour Total War Pharaoh

Cette mise à jour, intitulée "mise à jour gratuite de la carte de campagne", promet d'apporter des changements significatifs avec l'introduction de quatre nouvelles factions jouables et pas moins de 150 unités de bataille, réparties entre unités nouvelles et revisitées. Les régions ajoutées permettront d'accueillir ces nouvelles factions, étendant le terrain de jeu de l'Égypte antique vers la Mésopotamie et l'Égée, incorporant ainsi des empires tels que Babylone, l'Assyrie, Mycénée et Troie. Pas mal non ?

Cette extension gratuite semble repositionner Total War: Pharaoh dans un cadre plus large de l'âge du Bronze, s'éloignant de la focalisation initiale sur l'Égypte pour embrasser une époque plus turbulente marquée par le déclin de cette ère. La présence de Troie et Mycénée, déjà explorées dans A Total War Saga: Troy, apporte une continuité thématique, avec plus de 70 unités de ce dernier jeu adaptées pour Pharaoh. Les 80 unités restantes seront partagées entre les factions de Babylone et d'Assyrie.

Au-delà de l'ajout de factions et d'unités, la campagne de Pharaoh va connaître une refonte pour améliorer les bases du gameplay existant tout en intégrant de nouveaux contenus. Ces changements incluent un système de dynastie qui apporte une dimension de mortalité et de succession, enrichissant la quête des leaders de faction pour laisser un héritage durable à travers les âges.