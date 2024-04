On arrête plus les Tortues Ninja ! En plus des jeux et de la série Paramount+ qui sont en développement, on apprend l'existence d'un nouveau long-métrage unique à bien des égards.

Les Tortues Ninja ont 40 ans cette année ! Une saga archi culte, intergénérationnelle, qui est née en 1984 grâce aux talentueux Kevin Eastman et Peter Laird. Après des débuts remarqués via les comics, la licence a explosé très rapidement avec les adaptations en séries et films. L'histoire d'amour entre les créatures anthropomorphiques et le public dure depuis tout ce temps, sans qu'il n'y ait de lassitude. Et ce n'est pas le succès, et la réussite du dernier long-métrage d'animation Ninja Turtles Teenage Years, qui prouvera le contraire. Ce qui n'a pas échappé à Hollywood une fois de plus...

Un film Tortues Ninja qui va perturber le public

Tout le monde se rappelle des films Tortues Ninja des années 90 mais également, et pour des raisons toute autre, de ceux avec Megan Fox. Des longs-métrages qui, contrairement à ses prédécesseurs, ne sont pas restés dans les annales et ont été étrillés par la critique. Pour les faire oublier, Paramount va retenter sa chance avec Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin, un film en prises de vues réelles qui adaptera le comics The Last Ronin. Et la société de production n'envisage pas d'édulcorer quoi que ce soit, puisqu'il faut s'attendre à un projet « R-Rated » selon les infos de The Hollywood Reporter qui est à l'origine du scoop.

Le film Tortues Ninja The Last Ronin promet donc d'être aussi violent que la bande dessinée. Et il pouvait en être difficilement autrement vu le scénario. Dans cette histoire, les lecteurs ont été témoin du massacre des mutants, y compris de Splinter, à l'exception d'un : Michelangelo. Par conséquent, il faut s'attendre à une vraie violence et à du sang, ce qui devrait être un peu plus choquant qu'à l'accoutumée. Du jamais vu pour la série sur grand écran.

Pour s'atteler à Tortues Ninja The Last Ronin, Paramount a engagé Tyler Burton Smith, qui a écrit Boys Kills Wolrd et co-écrit Child's Play : La Poupée du mal - la version 2019 de Chucky. Walter Hamada, qui a supervisé des franchises d'horreur comme The Conjuring pour Warner Bros Pictures, et qui a créé sa société de production 18hz spécialisée dans le genre horrifique, est également aux commandes de ce film live-action Tortues Ninja Le Dernier Ronin.

Extraits du comics Tortues Ninja The Last Ronin. Crédits : Amazon.

The Last Ronin en jeu vidéo et au cinéma !

Un jeu Tortues Ninja The Last Ronin est aussi toujours en développement, même si son avenir est incertain. Black Forest Games, qui appartient à Embracer Group, a été victime d'une vague de licenciements sans précédent. 50% des développeurs ont été remerciés par « l'ogre du jeu vidéo » qui fait des ravages dans l'industrie. Une situation triste pour les personnes touchées, mais également pour le titre en cas d'annulation. Malgré le peu d'infos à disposition, on sait que l'expérience devrait semblable à celle des jeux God of War, et selon Kevin Eastman, ça vaut le détour. Le créateur des Tortues Ninja, qui a eu accès à une version non définitive, a déclaré que le soft est « tellement magnifique, tellement fantastique ». N'en jetez plus ! On croise donc les doigts pour que le jeu finisse par voir le jour aux côtés de l'adaptation cinématographique.