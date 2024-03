Présenté pour la première fois en août 2023, le jeu Tortues Ninja : Le Dernier Ronin s'annonce déjà comme l'un des meilleurs de la franchise. Et c'est le créateur du comics éponyme qui le dit !

Kevin Eastman, l'un des esprits géniaux derrière le comics Tortues Ninja : Le Dernier Ronin, a en effet pu voir le jeu en action. Il n'a apparemment pas tari d'éloges quant au projet développé par Black Forest Games et édité par THQ Nordic. Le commun des mortels devra toutefois faire preuve de la patience d'un ninja avant de pouvoir y jouer.

Un jeu Tortues Ninja mature et très prometteur

Les jeux Tortues Ninja ont tendance à souffler le chaud et le froid. Certains se sont élevés au rang de classiques cultes, tandis que d'autres étaient au mieux passables. L'adaptation vidéoludique du très populaire comics Le Dernier Ronin pourrait visiblement se vanter d'entrer dans la première catégorie. Une version précoce vue par Kevin Eastman, créateur du comics, l'a en tout cas convaincue en ce sens.

L'homme a ainsi qualifié l'œuvre de Black Forest Games de « Tellement magnifique. Tellement fantastique ». Pour rappel, le Dernier Ronin est un comics en cinq tomes. Des Tortues Ninja originales, il n'en reste plus qu'une. Les autres ont été assassinées par le petit fils de Shredder, Oroku Hiroto. Le proverbial Dernier Ronin entend ainsi les venger en utilisant les armes de ses défunts frères contre ses ennemis. Une œuvre Tortues Ninja particulièrement mature donc, comme l'étaient d'ailleurs les premières esquisses de nos héros anthropomorphes préférés.

Le Dernier Ronin attend son heure dans l'ombre

Kevin Eastman est ainsi probablement l'un des rares à avoir vu cette adaptation vidéoludique de son comics en action. Mise à part le trailer ci-dessus, le reste du monde n'en a malheureusement pas vu plus. Le titre est toujours en développement, mais ne semble pas près de sortir. Nous pouvions espérer une sortie courant 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, mais la réalité semble toute autre.

Vous n'êtes en effet pas sans savoir que THQ Nordic édite ce jeu Tortues Ninja très prometteur. La société est cependant détenue par un certain Embracer Group. Faute d'argent par un certain fonds d'investissement saoudien, le groupe a violemment taillé dans ses effectifs pour faire un maximum d'économies. Dans son fiévreux abattage, le studio Black Forest Games travaillant sur Le Dernier Ronin a perdu la moitié de ses employés. Les choses s'annoncent donc pour l'instant plutôt sombres pour ce projet. Une sortie en 2024 semble en tout cas exclue, mais on espère qu'une telle chose en 2025 reste réalisable. Pouvait-il en être autrement pour cette adaptation déjà très sombre des célèbres Tortues Ninja ?