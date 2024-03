Top Spin 2K25, le grand retour de la franchise, a enfin dévoilé au grand jour une partie de son casting, mais il inquiète certains joueurs. Il y a de gros absents et ça a l'air d'en gêner plus d'un.

Top Spin 2K25, c'est le retour tant attendu de la licence après des années d'absence. Les jeux de tennis ne sont pas morts, et il va nous le prouver. D'ailleurs, on a récemment pu l'essayer, et pour le moment, le résultat est convaincant. Il restait tout de même une question en suspens : les noms des athlètes qu'on allait pouvoir jouer. 2K Games est finalement venu nous apporter la réponse, avec un bon morceau du roster qui sera accessible le jour J. Le problème, c'est qu'il y a des personnalités qui ne sont pas présentes pour une raison étrange, et ça ne rassure pas tout le monde.

Le casting de Top Spin 2K24 affiche des absents, et ça pose problème

Déjà, en tête d'affiche, on retrouve bien évidemment Roger Federer et Serena Williams. De véritables légendes de ce sport, et qui servent d'icônes de couverture pour l'édition Standard et l'édition numérique baptisée « Grand Chelem ». En même temps, ça aurait été un peu étrange qu'ils ne soient pas compris dans Top Spin 2K25. Ils sont donc bien dans la liste du roster qui a été publiée sur les réseaux sociaux. On retrouve également de grands noms comme Francis Tiafoe ou encore Carlos Alcaraz. En bref, c'est plutôt pas mal. Pourtant, si on regarde ça de plus près, on décèle quelque chose de bizarre.

Eh oui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a aucune trace de Novak Djokovic ou Rafael Nadal, pour ne citer qu'eux. On ne parle pas de n'importe qui, et c'est assez surprenant qu'ils ne soient pas inclus dans cette première partie du casting. Ils ne sont pas les seuls, puisque c'est aussi le cas de Jannick Sinner, Alex Zverev, Casper Ruud et même Alex de Minaur. Sur le papier, pas besoin de s'affoler, puisqu'on nous précise bien qu'il y a d'autres joueurs en approche. Mais est-ce qu'ils seront là au lancement ou après ? Affaire à suivre.

D'ailleurs, même s'ils arrivent après le lancement de Top Spin 2K25, rien ne nous dit qu'ils seront gratuits. L'éditeur peut tout à fait décider de les bloquer derrière un DLC payant. Une décision qui ne serait sûrement pas au goût de toute la communauté. Attention, ce n'est qu'une théorie et pour le moment, il vaut mieux attendre d'en savoir plus de la part du studio ou de l'éditeur. N'oubliez pas que le jeu sera disponible le 26 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le roster du nouvel opus connu à ce jour