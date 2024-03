Pour continuer à faire grimper l'excitation des joueurs, Top Spin 2K25 a dévoilé une nouvelle vidéo qui promet monts et merveilles. On va clairement avoir de quoi faire.

Dans exactement un mois, on pourra mettre les mains sur Top Spin 2K25. Le nouvel opus qui signe le retour de la franchise. Elle sera restée dans l'ombre pendant un bon moment, mais ça y est, elle va bientôt revenir d'entre les morts. 2K Games et Hangar 13 savent bien que la communauté est excitée à l'idée de retourner sur le court. Mais il faut encore un peu patienter avant la sortie officielle. Pour aider à pallier l'attente, on a eu droit à une longue vidéo de présentation du contenu qui va être proposé dans le jeu. Et ça fait saliver.

Top Spin 2K25 continue à nous mettre l'eau à la bouche

Les têtes pensantes derrière Top Spin 2K25 ont décidé de publier une série de vidéos où les développeurs parlent de divers aspects du jeu. C'est une excellente initiative, étant donné que ça permet de mettre en avant les créateurs, ainsi que l'expérience qui nous attend. On a donc ici affaire à la première vidéo, baptisée « Centre Court Report ». C'est Rémi Ercolani, le réalisateur, et Jesse Scott, Associate Principal Designer, qui nous offre un aperçu des mécaniques de jeu, mais également du roster et des terrains qui seront disponibles.

On apprend ainsi qu'il y aura un total de 48 courts uniques. Bien sûr, ça inclut les quatre tournois du Grand Chelem et les neuf Masters 1000 de l'ATP, pour ne citer qu'eux. Autant dire que les choses n'ont pas été faites à moitié. On a ensuite droit à un petit match entre Roger Federer et Daniil Medvedev sur l'Indian Wells Tennis Garden. Un cadre idéal pour mettre en avant le gameplay de Top Spin 2K25. L'idée est de souligner l'importance des sensations lors des parties, et le travail sur les animations des joueurs. Le résultat est plutôt convaincant.

Au menu, on nous rappelle qu'il y aura de nouvelles animations signatures, avec une démonstration pour celle de Federer. Ce dernier a même fait de la motion capture pour Top Spin 2K25, c'est vous dire l'investissement. D'une manière générale, cette vidéo sert aussi à introduire les nombreuses nouveautés de cette suite. On vous laisse découvrir tout ça ci-dessous, et n'oubliez pas, le rendez-vous est fixé pour le 26 avril 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.