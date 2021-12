La semaine dernière était marquée par l'arrivée d'un certain Battlefield 2042 à grands renforts de canons et autres visées thermiques. Cette fois, les armes se sont tues, pour mieux laisser la lumière à ceux qui aiment travailler la terre, et ceux qui sortent pour oublier tous les problèmes en dansant. C'est aussi ça, la France !

Mais entre deux déhanchés et repiquages de poireaux, quelques valeurs sûres continuent de squatter le podium des meilleures ventes françaises, comme pour assoir leur domination. Si les chasseurs voient leurs méthodes commentées, tout comme le salaire de certains footballeurs, rien ne vient entamer leur domination vidéoludique, comme l'illustre le nouveau classement du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs.

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 47) :