Qu'on se le dise encore et toujours. Qu'on le copie au tableau, même : si la Nintendo Switch n'a pas la puissance, elle a tout de même de très beaux atouts à faire valoir. Il suffit parfois d'une licence, d'un nom, pour que les acheteurs se ruent comme des morts de faim. Prenez Mario Party, série de jeux conviviaux et familiaux très appréciée depuis ses premiers pas sur Nintendo 64. Rien que le fait d'avoir le prénom d'un plombier moustachu dans le titre, ça suffit. Voilà donc le best of paru le 29 octobre tout naturellement devant la concurrence.

Et cela chamboule évidemment le reste d'un classement qui voit aussi l'arrivée d'un outsider venu de l'espace. L'aventure solo de Star-Lord parvient à se hisser, sur PS5, à la troisième place, juste derrière l'ex number one. Bye bye Animal Crossing : New Horizons et bisous à la version PS5 du dernier simulateur de ballon rond d'EA Sports, mais l'on peut encore compter sur la Switch pour jouer les remplaçants.

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 43) :

Et nul doute que la semaine prochaine devrait encore changer la donne. On vous donne rendez-vous bientôt pour le classement de la quarante-quatrième semaine.