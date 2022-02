En attendant de voir apparaître les premières grosses cartouches de ce début d'année 2022 (coucou Pokémon Arceus et Horizon Forbidden West) dans les meilleures ventes hexagonales, les valeurs sûres déjà bien installées continuent de profiter de leur statut. C'est donc ça, un société de privilégiés ?

Pour le Top 5 de cette troisième semaine, on retrouve donc sans surprise les classiques de chez Nintendo, avec le retour surprise de Ring Fit Adventure, comme si les bonnes résolutions avaient un peu de mal à se concrétiser... En dernière place du classement, on retrouve la version PS5 de Spider-Man Miles Morales, qui vient donc ravir celle occupée par Ratchet & Clank Rift Apart il n'y a pas si longtemps. Le Tisseur profite-t-il de l'actualité monopolisée par la sortie d'un long-métrage ou des bonnes ventes des packs que l'on voit apparaître ici et là ? Le mystère reste entier.

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 3) :

Parce qu'il ne faut pas changer trop brusquement les bonnes habitudes, on vous donne évidemment rendez-vous dans sept petits jours pour découvrir le classement de la quatrième semaine de ventes de l'année 2022.