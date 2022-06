Le skateur professionnel Tony Hawk a révélé un projet d'Activision qui ne devrait jamais voir le jour. Il déclare en effet que Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 a été mis au placard. Une décision qui ne laisse pas présager d'un avenir radieux pour la licence qui était revenue pourtant en force.

Lors d'un live avec le streamer andyTHPS, Tony Hawk a affirmé qu'Activision travaillait sur le remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Comme la précédente compilation, Vicarious Visions aurait dû être en charge du projet. Mais avec l'absorption du studio par Blizzard, tout s'est écroulé.

C'était le plan jusqu'à la sortie du remake du 1 et 2. Nous développions THPS 3 et 4 et puis Vicarious Visions a été absorbé. Ensuite, ils ont cherché d'autres développeurs, et puis c'était fini.