Tomb Raider est une licence constamment scrutée par les fans, et une nouveauté aurait leaké, suscitant déjà beaucoup de discussions. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Un listing sur Amazon a récemment enflammé la communauté Tomb Raider. Une description de The Lara Croft Collection pour Nintendo Switch mentionnait une trilogie remasterisée regroupant Legend, Anniversary et Underworld. Cette annonce a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Alors, vrai leak ou simple erreur ? On fait le point.

Une description intrigante qui fait débat pour Tomb Raider

C’est sur Amazon que tout a commencé. La page de The Lara Croft Collection affichait une description bien particulière. Elle parlait de "visuels remasterisés" et "contrôles modernisés". Mais aussi d’une trilogie regroupant Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. Ce qui ne correspond pas au contenu réel de cette collection, qui inclut uniquement Guardian of Light et Temple of Osiris.

Très vite, les fans se sont interrogés. Cette description trop détaillée est-elle une erreur classique d’Amazon ? Ou s’agit-il d’une fuite prématurée d’un futur projet ?

Deux hypothèses principales

Une erreur classique sur Amazon

Amazon n’est pas à son coup d’essai. Les descriptions de produits, souvent générées de façon automatisée ou avec l’aide d’IA, contiennent régulièrement des erreurs. D'ailleurs, cette description reprend des éléments de précédents produits. Par exemple, la Tomb Raider Trilogy (PS3/Xbox 360) ou encore les remasters de Tomb Raider I-III. Un leak d’un projet réel ?

L’idée d’une trilogie LAU (Legend, Anniversary, Underworld) remasterisée n’est pas nouvelle. Lors des 25 ans de la franchise, Crystal Dynamics avait déjà laissé entendre que ces jeux pourraient revenir sous une forme modernisée. Cette "erreur" pourrait donc être un indice non intentionnel.

Pourquoi les fans espèrent une remasterisation ?

La trilogie LAU tient une place spéciale pour les fans de Tomb Raider. Ces jeux, sortis entre 2006 et 2008, ont marqué un tournant pour la franchise. Malgré leur succès, ces titres commencent à vieillir. Une remasterisation apporterait un coup de neuf, avec des graphismes modernes et une compatibilité avec les consoles actuelles. Les joueurs espèrent aussi voir revenir les contenus additionnels, comme les DLC d’Underworld, jusqu’ici exclusifs à la Xbox 360. Sur Reddit, les avis sont partagés. Certains pensent à une simple erreur de description, tandis que d’autres espèrent une annonce imminente.

Source : Amazon