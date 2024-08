La saga Tomb Raider est revenue en force pour s'adresser aux nostalgiques et aux plus jeunes en début d'année. Mais un changement de dernière minute va décevoir.

Le nouveau jeu Tomb Raider est toujours en développement et il arrivera sur Nintendo Switch 2, en plus des versions PS5, Xbox Series X|S et PC. Selon Christoph Hartmann, président d'Amazon Games, le titre à venir « a plutôt été épargné par le chaos au sein d'Embracer ». Une bonne nouvelle en soi pour les prochaines aventures de Lara, mais on rappelle que des licenciements ont tout de même touché le studio Crystal Dynamics. En attendant, l'annonce en bonne et due forme, l'ancienne aventurière a le regret de partager une mauvaise nouvelle qui va faire des déçus.

Une annonce attendue qui prend du retard

Pour faire patienter les fans de Lara Croft, et surtout surfer sur les remakes et remasters, Aspyr Media a sorti Tomb Raider 1-3 Remastered en début d'année. La compilation remasterisée des trois premiers jeux cultes avec des améliorations visuelles et de confort, un New Game Plus avec des surprises, et même la VF avec la voix iconique de Françoise Cadol. Au lancement, les développeurs ont dû corriger pas mal de choses, mais les jeux se sont grandement stabilisés. En juin dernier, la possibilité de personnaliser la tenue de Lara Croft, après avoir terminé chaque jeu, a été ajoutée via une mise à jour.

En revanche, depuis plusieurs mois, les collectionneurs sont dans l'attente d'une édition physique de Tomb Raider 1-3 Remastered. Après avoir indiqué que la compilation n'aurait pas de version boite, il y a eu un retournement de situation. Comme souvent, le fabricant Limited Run Games s'est imposé en sauveur avec un collector au prix élevé de 199,99 dollars sans les frais annexes. Mais heureusement, des éditions Standard et Deluxe (avec des goodies) ont été annoncés dans l'hexagone. À l'origine, elles auraient dû sortir le 24 septembre 2024, mais il y a eu un contretemps. La date de sortie de Tomb Raider I-II-III Remastered est désormais fixée au 18 octobre 2024. Un petit retard, mais un retard quand même.

Où précommander Tomb Raider I-II-Remastered en physique ?

Tomb Raider 1-3 Remastered Deluxe Edition sera disponible sur PS5 et Nintendo Switch le 18 octobre 2024. Si vous souhaitez précommander le jeu, voici quelques liens qui permettent à Gameblog de mettre un peu de beurre dans les épinards.

