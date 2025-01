Le 14 février prochain sortira la seconde compilation des premières aventures de Lara Croft avec Tomb Raider 4-6 Remastered. Comme son nom l’indique, le jeu reprendra trois aventures marquantes de l’aventurière pour les remettre au goût du jour. Après le succès de la première collection, ce n’est pas vraiment une surprise. Pourtant, cette nouvelle fournée pourrait bien être moins populaire que la précédente, la faute tout simplement aux épisodes qui y sont compilés. Si Tomb Raider 4 est extrêmement apprécié, ce n'est malheureusement pas le cas de Tomb Raider 5 Chronicles, et encore moi de TR 6 Angel of Darkness (L’Ange des Ténèbres en bon français). Ce dernier est carrément l’un des pires de la licence, si ce n’est LE pire Tomb Raider de la série principale.

Aspyr pourrait bien rendre sa superbe à Tomb Raider 6 Angel of Darkness

On ne va pas énumérer tous les problèmes, mais disons que des problèmes dans la mise en place de l’intrigue, certains détails manquants ou encore le gameplay et le fait qu’on est tout de même très loin de ce que l’on connaît d’origine, font que cet épisode est l’un des moins réussis, et de très loin.

Cependant, Aspyr veut faire les choses bien et pourrait bien redorer le blason du vilain petit canard. Le studio a en effet confirmé que de nombreuses nouveautés ont été ajoutées pour Tomb Raider Angel of Darkness. À commencer par des lignes de dialogue coupées au montage à l’époque. Ce sera visiblement surtout pour donner plus de consistance à Kurtis Trent, l’autre personnage jouable, mais aussi à Lara, qui en manque cruellement, alors qu’elle n’aura jamais été aussi bavarde que dans cet épisode. « Diverses lignes vocales de Lara et Kurtis ont été restaurées, offrant plus de contexte pour aider les joueurs à mieux comprendre l'histoire et offrir des indices supplémentaires » affirme le studio.

Changement de gameplay et contenus inédits

D’autres ajustements sont attendus pour ce Tomb Raider notamment concernant le gameplay qui sera visiblement nettement amélioré, les compétences spéciales de Kurtis (on passe sous silence volontairement de quoi il s’agit)/ LE studio nous promettent une Lara plus réactive et un Kurtis doté de nouvelles compétences et d’une nouvelle arme. Enfin, c’est ce bon vieux Daniel Rennes, le prêteur sur gages qui verra ici son rôle plus important à nos yeux. On pourra maintenant y « obtenir des armes et des accessoires d'armes », au lieu d'être simplement un endroit où l’on vendait nos objets dans un silence de mort, comme à l’époque.

En plus d’avoir remis les jeux au goût du jour, Aspyr a, semble-t-il, restauré d’anciennes features coupées au montage, mais également ajouté des nouveautés. Reste maintenant à voir comment tout ça se goupille, mais sur le papier, ça pourrait bien nous donner une autre vision de ce Tomb Raider Angel of Darkness.

Tomb Raider 4-6 Remastered sortira sur tous les supports le 14 février prochain.