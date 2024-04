Tomb Raider 1-3 Remastered est loin d'être la compilation idéale, d'autant qu'elle n'est pas exempt de défauts. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une finition « impeccable », la collection a eu besoin d'un premier patch, publié uniquement un mois après la sortie, pour ajouter des textures HD manquantes, retoucher les éclairages et bien d'autres choses. Malheureusement, une deuxième mise à jour massive, avec une longue liste d'améliorations, a déclenché une polémique. Une controverse qui devrait prendre fin prochainement.

La polémique des posters supprimés de Tomb Raider Remastered

Comme indiqué, le deuxième patch de Tomb Raider 1-3 Remastered a certes encore permis de corriger des faiblesses pour les trois jeux, mais a aussi introduit un problème de taille pour certains. Un niveau du troisième opus a été en partie censuré, ce qui n'a pas réellement plu à la communauté. Ce qui a fait débat et même polémique, c'est le fait que deux posters de pin-up avec Lara Croft soient retirés dans Sleeping with the fishes (Dormir avec les poissons) dans T3 The Lost Artifact.

Des affiches jugées trop en décalage avec l'évolution des mœurs ? D'après Daniel Hagen d'Aspyr Media, il ne s'agit pas de cela. Le retrait des posters de Tomb Raider 1-3 Remastered s'explique selon lui par un bug introduit par le dernier patch. La mise à jour des textures a supprimé les images qui font débat. Une partie de la communauté s'est donc plainte de ce changement et une solution est en chemin. Dès le déploiement de l'update 3, qui pourrait être disponible en mai si le studio garde le même rythme, les affiches seront de retour.

Merci à la communauté Tomb Raider pour vos commentaires perpétuels et votre soutien de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Dans le patch 2 récemment déployé, nous avons effectué plusieurs mises à jour de textures et graphiques pour la version HD. Dans le cadre de ces changements, les affiches du niveau Dormir avec les poissons dans T3 : Le Dernier Artefact ont été supprimées par inadvertance dans la version HD du jeu. Ce problème a été résolu et ces textures seront restaurées à l'occasion du patch 3. Daniel Hagen via Aspyr.

Ci-dessous, un aperçu des posters en question avant et après la mise à jour de Tomb Raider 3 Remastered.